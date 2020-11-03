HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’da 15 bin 352 vak’a tespit edildi

Almanya’da 15 bin 352 vak’a tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:17 | Son Güncelleme

Almanya’da son 24 saatte 15 bin 352 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’ası tespit edildi.Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son 24 saatte 15 bin 352 yeni korona virüs vak’asının tespit edildiğini, toplam vak’a sayısının 560 bin 379’a yükseldiğini açıkladı.

Almanya’da son 24 saatte 15 bin 352 yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’ası tespit edildi.
Almanya’da Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki son 24 saatte 15 bin 352 yeni korona virüs vak’asının tespit edildiğini, toplam vak’a sayısının 560 bin 379’a yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre korona virüs nedeniyle son 24 saatte 131 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 661’e yükseldi. Açıklamada salgının başlangıcından bu yana 371 bin 500 kişinin iyileştiği kaydedildi.

“Görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmak”
Artan vak’a sayıları üzerine alınan önlemlere uyularak salgının durdurmak gerektiğini açıklayan Almanya Doktorlar Odası Başkanı Klaus Reinhardt, “Tedbirler doğru. Kurallara uyarak frene basarak artan vak’a sayılarını durdurmalıyız. Durduramazsak sağlık sistemimize aşırı yüklenme olacaktır. Özellikle yoğun bakım ünitelerindeki artan korona hastası sayısının endişe verici. Sayı, son 2 hafta içinde neredeyse 3 katına çıktı. Yaşlı hastaların oranı da yine arttı. Bu da yeni ölümlerimiz olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık 4 hafta içinde, pandemiyi kontrol altına alacak yeni önlemlerin yürürlüğe girip girmediği veya yeniden düzenlemelerin yapılması gerekip gerekmediği bilinecek. Şu anki görevimiz, pandemiyi kontrol altında tutmaktır. Karar verilen önlemler bunun için uygun ve doğrudur" açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Facia! Ev yapımı erişte can aldı: 9 ölüFacia! Ev yapımı erişte can aldı: 9 ölü
En Çok Okunan Haberler
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Çukur'da duygusal veda sahnesi! Ünlü oyuncu ayrıldı mı?
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
29 kız çocuğunun cesetlerini mumyalayan tarihçi mahkemeye çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Diğer Haberler
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
Bebekken sokağa atıldı, babası taciz etti, uyuşturucu batağına saplandı...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak koronavirüse yakalandı
AK Parti İl Başkanı korona oldu
Sayısal Loto sonuçları 2 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
Rıza Bey Apartmanı enkazından bir kedi kurtarıldı
Enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
Deprem profesöründen korkutan açıklama: İstanbul nüfusunun yüzde 20’sini etkileyecek
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
FETÖ'nün polis akademisi yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.