Almanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, "Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınması Almanya'nın da çıkarına olacaktır." dedi.

Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği, darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Aydın, bir terör ve suç örgütü olan FETÖ'yle mücadelede Almanya'nın Türkiye'nin yanında durmasını beklediklerini ifade ederek, ''Almanya'da eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ yapılarının Anayasayı Koruma Teşkilatları tarafından takip altında tutulması ve bunlara karşı önlemler alınması Almanya'nın da çıkarına olacaktır.'' diye konuştu.

Geçen üç yıl zarfında FETÖ ile mücadelede sağlanan başarılar sonucunda Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmakta olduğuna işaret eden Aydın, ''Dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha da öncelikli hale gelmiştir. FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadele dış politikamızın ve bu bağlamda Almanya'yla ilişkilerimizin de öncelikli gündem maddelerinde birini oluşturmaktadır.'' ifadelerini kullandı.