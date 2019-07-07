Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan, hain darbe girişimini anlatan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, burada yaptığı konuşmada, UID olarak gelecek günlerde Avrupa'nın ve Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyada çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Bilgi, bu etkinliklerle gerek hain terör örgütü FETÖ gerek diğer terör örgütleri ve dünyaya, bu necip millete asla diz çöktüremeyeceği mesajını en güçlü şekilde vermek istediklerini ifade etti.

UID Genel Başkanı Bilgi, "Etkinliklerimizin yanı sıra ayrıca 15 Temmuz kompozisyon yarışması düzenliyoruz. Bu etkinlikleri düzenlemekteki amacımız şehitlerimizi yad etmek, bu hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak. Ayrıca güzel Türkçemizi kullanım noktasında teşvik etmek istiyoruz. İnşallah herkesin yoğun katılımını bekliyoruz." dedi.

15 Temmuz gecesi Köln'deki genel merkezleri önünde camları siyah 2 minibüsün beklediğini aktaran Bilgi, o dönem teşkilatın genel sekreteri olduğunu hatırlatarak "Biz, siz, devletini ve milletini seven herkes kendini Allah'a teslim etti. Biz inanan insanlarız, ne olursa Cenab-ı Rabbü'l aleminden gelir. Ondan gelen her şeye boynumuz kıldan incedir. Dolayısıyla biz korkmadık, korkmayacağız, o hainler koksun." şeklinde konuştu.