Almanya'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri, fotoğraflarının bulunduğu 251 renkli balon gökyüzüne bırakılarak anıldı.

Etkinlik, Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID) Köln şehir merkezindeki Heumarkt Meydanı'nda düzenlendi.

Programda ayrıca, FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan ve Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Şehitler için duaların edilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan etkinlikte, Türk ve Alman ulusal marşları okundu.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, burada yaptığı açıklamada, üç yıl önce yapılan hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için Avrupa genelinde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatmanın en güzel yollarından birinin meydanlarda açtıkları fotoğraf sergisi olduğunu ifade eden Bilgi, "Burada teşkilattan genç arkadaşlarımız Avrupalılara 15 Temmuz'da Türk insanının neler yaşadığını net bir şekilde, fotoğrafları da göstererek anlatıyor. Böylece anlatmak istedikleri çok daha etkili oluyor." dedi.

İzin sezonu olmasına rağmen etkinliklere katılımın yüksek olduğuna işaret eden Bilgi, bundan önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da Avrupa genelinde bu tür etkinlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Türkçe ve Almanca hain darbe girişiminin anlatıldığı etkinliğin sonunda, şehitlerin fotoğrafları ve bilgilerinin yer aldığı 251 renkli balon gökyüzüne bırakıldı.

