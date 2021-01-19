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  4. Almanya'da 150 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfedildi

Almanya'da 150 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfedildi

19.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Almanya'da 150 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfedildi

Viyana Üniversitesinden Sebastian Stumpf liderliğindeki uluslararası araştırma ekibinin, Almanya'da 150 milyon yıllık köpek balığı fosili keşfettikleri bildirildi.

Viyana Üniversitesinden yapılan açıklamada, 150 milyon yıllık olduğu tahmin edilen köpek balığı fosilinin (Asteracanthus ornatissimus), Almanya'nın Bavyera eyaletinde, Solnhofen kentindeki kireçtaşı içinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stumpf, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığının, "zamanının en büyüklerinden biri" olduğunu vurguladı.

Köpek balığı fosilinin diş yapısına da dikkati çeken Stumpf, "Bu tür dişlere sahip olması, Asteracanthus'un çok çeşitli yiyeceklere sahip bir avcı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle zamanının en büyük ve en etkileyici kıkırdaklı balıklarından biriydi." değerlendirmesinde bulundu.

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