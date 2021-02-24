Almanya’da 16 ton kokain ele geçirildi

Almanya’da bulunan Hamburg Limanı’nda 16 ton kokain ele geçirildiği açıklandı.

Almanya’nın Hamburg kentindeki Elbe nehri üzerinde bulunan Hamburg Limanı’nda 16 ton kokain ele geçirildi. Gümrük Soruşturma ekipleri, Güney Amerika ülkesi Paraguay’dan Hamburg Limanı’na getirilen 5 konteynerde toplam 16 ton kokain bulunduğunu belirterek, kokainin Hollanda’ya gönderilmesinin planlandığını açıkladı. Gümrük yetkilileri, söz konusu miktarın şu ana kadar Hollanda’ya taşınırken yakalanan en büyük kokain miktarı olduğunu bildirdi. Kokainlerin her biri 9 kilodan oluşan bin 700 paket şeklinde teneke kutulara yerleştirildiğini söyleyen Gümrük yetkilileri, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin birkaç milyar euro olduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz pazar günü Belçika’nın Antwerp kentinde bulunan 7 tonla birlikte toplam 23 ton kokain ele geçirilmiş oldu. Hollanda’da güvenlik yetkilileri, olayla ilgisi olduğu düşünülen 28 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

