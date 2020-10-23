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Almanya’da 160 tecavüz suçu işleyen zanlı Fransa’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kızı ve küçük çocuklara 160 kez tecavüzle suçlanan İtalyan vatandaşı yakalandı.Kızı ve daha küçük çocuklara 160 kez tecavüz etmekle suçlanan 52 yaşındaki İtalyan vatandaşı, Almanya tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Fransa’da yakalandı.

Kızı ve küçük çocuklara 160 kez tecavüzle suçlanan İtalyan vatandaşı yakalandı.
Kızı ve daha küçük çocuklara 160 kez tecavüz etmekle suçlanan 52 yaşındaki İtalyan vatandaşı, Almanya tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Fransa’da yakalandı. Strasbourg kentinde düzenlenen operasyonla kız arkadaşının evinde yakalanan İtalyan zanlı, Colmar’da bulunan hapishaneye konuldu. Zanlının Alman yetkililere teslim edilmesi bekleniyor.
2000 yılından bu yanda kızı ve daha küçük çocuklara tecavüz ettiği ifade edilen İtalyan zanlı hakkında kızına ve birlikte yaşadığı kadının çocuklarına tecavüz ettiği gerekçesiyle Almanya’da açılan 122 dava bulunuyor.

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