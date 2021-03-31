Almanya'da 18 vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

Almanya'da halen iktidarda olan dördüncü Merkel hükümeti döneminde, 18 Federal Meclis milletvekili hakkında 22 kez dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındığı ortaya çıktı. Süddeutsche gazetesinin bildirdiğine göre, bir önceki koalisyon hükümeti döneminde bu rakam sadece dört, onun öncesinde yani ikinci Merkel hükümeti döneminde ise dokuz oldu.

Artışın sebebi bilinmiyor

Federal Meclis yönetimi, artışın nedeninin ve dokunulmazlığın kaldırıldığı 22 kararın ardından soruşturmaların akıbetinin bilinmediğini, nitekim bu konuda kendilerine bildirim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.

Almanya'da milletvekillerinin faaliyetlerini izleyen şeffaflık örgütü Abgeordnetenwatch'ın yaptığı takiplere göre ise, haklarında dokunulmazlığın kaldırılması kararı verilen 18 Federal Meclis milletvekilinden sadece biri hakkında mahkumiyet kararı çıktı. Abgeordnetenwatch, bu vekilin de sağ popülist, İslam ve göç karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi üyesi Sebastian Münzenmaier olduğunu bildiriyor. Münzenmaier'in tehlikeli adam yaralamaya yardım etmek suçundan para cezasına çarptırıldığı bildiriliyor.