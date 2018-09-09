Almanya’da 2 Afgan Cinayet Suçlamasıyla Gözaltında

Almanya’nın doğusunda Koethen kasabasında 22 yaşında bir Alman hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 Afgan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 Afgan’ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Chemnitz kentinde 26 Ağustos’ta öldürülen Alman vatandaşı nedeniyle ülkede durum zaten gergin.
26 Agustos’taki cinayet nedeniyle de iki göçmen suçlanıyor.
Cinayetin ardından aşırı sağcılar gösteriler düzenlemiş ve gösterilerde yaşanan şiddet nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu onlarca kişi yaralanmıştı.
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bakan'a sordu: Dijital kitap iddiaları doğru mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum