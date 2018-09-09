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Almanya’da 2 Afgan Cinayet Suçlamasıyla Gözaltında

09.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Almanya’nın doğusunda Koethen kasabasında 22 yaşında bir Alman hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 Afgan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı

Almanya’da 2 Afgan Cinayet Suçlamasıyla Gözaltında

Almanya’nın doğusunda Koethen kasabasında 22 yaşında bir Alman hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 2 Afgan cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 Afgan’ın cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Chemnitz kentinde 26 Ağustos’ta öldürülen Alman vatandaşı nedeniyle ülkede durum zaten gergin.

26 Agustos’taki cinayet nedeniyle de iki göçmen suçlanıyor.

Cinayetin ardından aşırı sağcılar gösteriler düzenlemiş ve gösterilerde yaşanan şiddet nedeniyle aralarında polislerin de bulunduğu onlarca kişi yaralanmıştı.

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