HABER

"Almanya'da 2 bankanın birleşmesi 20 binden fazla pozisyonu yok edebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Alman Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske: - "(Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesi) Ciddi iş kayıpları olacak. Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir"

BERLİN (AA) - Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından Verdi Sendikası'nın Başkanı Frank Bsirske, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine ilişkin, "Ciddi iş kayıpları olacak. Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

Alman basınına konuşan Bsirske, Almanya'nın en büyük bankaları Deutsche Bank ile Commerzbank’ın birleşme görüşmelerinin başlamasını eleştirerek, yaşanacak iş ve işçi kayıplarına dikkati çekti.

Deutsche Bank'ın Denetleme Kurulu Üyesi de olan Bsirske, söz konusu iki bankanın birleşmesinin yapısal olarak uygun olmadığını belirterek, bankaların özellikle bireysel ve kurumsal bölümleri dikkati alındığında ciddi iş kayıplarının olacağını söyledi.

Bsirske, "Yaklaşık 20 bin veya daha fazla pozisyon tehlike altında olabilir." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti, uzatmalı ticaret savaşları, politik belirsizlikler, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, şirketlerin borç seviyesindeki artış, Brexit belirsizliği, İtalya'nın borç yükü ve Avro Bölgesi bankacılık sektöründeki zayıflık gibi gelişmelerden dolayı Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın geleceği konusunda endişe duyuyor ve iki bankanın birleşmesi için ortam hazırlıyordu.

Alman hükümeti, Commerzbank’ın 2008 finansal krizinde kurtarılmasından sonra en büyük ortağı olmuştu. 2 bankanın birleşme görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması halinde yaklaşık 25 milyar avroluk piyasa değeri ile Avrupa'nın 4. büyük bankası ortaya çıkmış olacak.

Almanya'nın en büyük bankalarının birleşme görüşmeleri yaptıklarının resmi olarak açıklanmasının ardından Deutsche Bank hisseleri yüzde 2,8, Commerzbank hisseleri de yüzde 5,2'lik primle haftanın ilk işlem gününe başladı.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiŞehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi
Kuşadası'nda 18 Mart töreniKuşadası'nda 18 Mart töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birleşme Deutsche Bank ile Commerzbank iş kaybı Verdi Sendikası Başkanı Frank Bsirske

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Hatay'da barajlar yüzde 100 doluluğa ulaştı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İran ile ortak operasyon ilk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Arnavutköy’de kimyasal fabrikasında yangın

Arnavutköy'de fabrika yangını

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı! Açıklama geldi

Minareye asılan AK Parti bayrağına inceleme başlatıldı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

Son dakika: 17 Aralık kumpas davasında karar açıklandı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

4 ilde fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.