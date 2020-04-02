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Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Almanya'da 2 bin 300'den fazla doktor ve sağlık çalışanında koronavirüs teşhis edildi.

Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Binden fazla sağlık çalışanı da karantina altında tutuluyor. Bavyera Eyaleti'nde 244 muayenehane koronavirüs nedeniyle kapatıldı.Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 300'den fazla sağlık çalışanı ve doktorun Covid-19 hastalığına yakalandığı belirtildi. Alman kamu yayın kuruluşu NDR'in haberine göre enfekte olan hekim ve sağlık çalışanları Almanya'daki değişik bölgelerdeki hastanelerde görev yapıyordu.

Ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (NRW) Çarşamba günü itibarıyla 322 sağlık çalışanında koronavirüs bulunduğu kaydedildi. Söz konusu personelin acil servis ve klinikler ile bakım servislerinde görev yaptıkları bildirildi. Eyalet Sağlık Bakanlığı virüsün en çok yaşlı bakım yurtlarında görev yapan personele bulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada bu merkezlerde çalışan bin 485 kişinin halen karantina altında tutulduğu belirtildi.

Baden-Württemberg Eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre eyalet genelinde Çarşamba günü itibarıyla 566 sağlık çalışanı Covid-19 taşıyor. Bu rakam geçen hafta eyalette 250 civarında kaydedilmişti.

Saksonya Eyaleti'ndeki Zwickau kentinde ise 60 doktor ve sağlık görevlisinde kororavirüs bulunuyor.

Bavyera'da 244 muayenehane kapatıldı

Bavyera'da ise durum daha vahim. Eyalette perşembe günü itibarıyla 244 muayenehane, buralarda çalışan doktor ve personelde koronavirüs görülmesi üzerine kapatıldı.

Hekim sendikası Marburger Bund'un başkanı Susanne Johna, çok sayıda kentte enfekte olan doktor ve sağlık çalışanları ile ilgili verilerin derlenmemesinden şikayetçi oldu. "Tıp personeliyle ilgili bilgiler ya kısmen kayıt altına alınıyor ya da faksla geçiliyor" diye konuşan Johna, "İtalya ve İspanya'da bile bu sayılar varken bizde olmaması üzücü" dedi.

Sağlık personeli ve doktorların federal düzeyde, merkezi bir veri bankasına kaydedilmesi gerektiğini savunan Johna, böylece söz konusu kesim için koruyucu önlemlerin daha etkili şekilde koordine edilmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

epd/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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