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Almanya'da 2 bin 300'e yakın yeni vaka

19.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Almanya'da bir günde kayıtlara geçen yeni koronavirüs vaka sayısı nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da 2 bin 300'e yakın yeni vaka

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar konusunda yetkili merci olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) cumartesi günü verdiği bilgilere göre son 24 saatte kayıtlara 2 bin 297 yeni koronavirüs vakası geçti. Bu geçen nisan ayı sonundan bu yana bir günde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısına işaret ediyor.

Almanya'da 24 saat içinde kayıtlara geçen koronavirüs vaka sayısı geçen mart sonu nisan başında 6 binin üzerine çıkmıştı. Ardından yeni koronavirüs enfeksiyonlarında temmuz ayına kadar düşüş kaydedilmişti. Ağustos ayında yeniden 2 binin üzerinde yeni enfeksiyon kayıtlara geçmişti.

RKI'nin verilerine göre koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana Almanya'da 270 bin 70 kişiye yeni tip koronavirüs (Sars-CoV-2) bulaştığı tespit edildi. RKI'nin verdiği bilgilere göre koronavirüsle bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 384. Almanya'da son 24 saatte altı kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. RKI'nin tahminlerine göre salgının başlangıcından perşembe gününe kadar Almanya'da koronavirüs bulaşan 239 bin 800 kişi ise iyileşti.

Almanya'da R değeri

Almanya’da R değeri cuma günü 1,16 olarak kaydedildi. R değeri bir önceki gün ise 1,07 düzeyindeydi.

Virüsü kapmış bir kişinin virüsü yeni bir kişiye bulaştırmasını ifade eden "R değeri", adını "reprodüksiyon" kelimesinin baş harfinden alıyor. R değeri, enfekte kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. Örneğin bu sayı 2 ise bu, her enfekte kişinin virüsü 2 kişiye bulaştırdığı anlamına geliyor.

R değeri enfeksiyonun yaklaşık 1,5 hafta önceki yayılımını ortaya koyuyor. RKI güncel raporlarında R değerine ek olarak 7 günlük R değeri de açıklıyor. Bu değer daha geniş bir zamanı değerlendirdiği için güncel dalgalanmalardan daha az etkileniyor. RKI'nin tahminlerine göre 7 günlük RKI değeri ise 1,21 seviyesinde. Bir önceki gün 1,15 seviyesinde olan bu değer ise 8 ila 16 gün öncesindeki enfeksiyonları ortaya koyuyor.

dpa, BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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