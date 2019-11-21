HABER

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 21:24 | Son Güncelleme

Köln'de bulunan 125 kilogramlık patlamamış Amerikan yapımı bombanın imha çalışması nedeniyle 2 bin 400 kişi tahliye edildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buchheim semtinde bulunan 125 kilogramlık Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 300 metrekare alanda yaşayan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye edilenler için Beuthener Caddesi'nde bulunan Johann-Gottfried-Herder Spor Salonu'nda bir irtibat noktası oluşturulduğu vurgulandı.

Söz konusu bölgenin yakınındaki yolların trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, toplu taşıma ile tren seferlerinin de durdurulduğunun altı çizildi.

Açıklamada, bomba imha ekiplerinin tüm bölgenin tamamen boşaltılmasını beklediği ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bombanın etkisiz hale getirilebileceği kaydedildi.

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Tekirdağ'da, dere yatağında erkek cesedi bulunduTekirdağ'da, dere yatağında erkek cesedi bulundu
Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandıFuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Dünya Savaşı Almanya bomba Köln

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı

Ağlama seslerini duydu, kapıyı kırarak kurtardı

Lokantada dehşet saçmıştı! Yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Böyle yakalandı! 'Zaten ölmüşüm ben'

Son dakika: İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu dava açılmasına karar verdi

İsrail'i sarsan karar! Netanyahu'ya rüşvet ve yolsuzluk davası

Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

Taksim'de aynı köpek yine ısırdı

Meteoroloji ve AFAD'dan Ege Bölgesi için kritik uyarı!

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.