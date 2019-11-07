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Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deutz semtinde sabah saatlerinde inşaat çalışmaları sırasında 500 kilogram ağırlığında Amerikan yapımı bomba bulundu.

Bombanın imhası için bölgeden 3 bin 100 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenlerin yaklaşık 300'ü 75 yaş üzeri, 35'i ağır hasta ya da engellilerden oluştu.

Tüm gün süren çalışmalar kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatıldı, tramvay ve toplu taşıma seferleri aksadı. Bomba, uzman ekiplerce imha edildi.

İmha işleminin ardından kapatılan yollar kademeli olarak trafiğe açıldı. Toplu taşıma araçları tekrar sefere başladı.

Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. (AA)

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