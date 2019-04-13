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Almanya'da 2. MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: - "İnşaat sektörü, Türkiye'de önemli bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Almanya'da da başta konut açığı olmak üzere altyapıda yıpranma ve eskime dolayısıyla inşaat sektöründe ciddi bir ihtiyaç açığı bulunmaktadır"

BERLİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hessen Şubesi tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen inşaat ve emlak fuarının ikincisi başladı.

Türkiye ve Almanya'dan 80 firmanın yer aldığı 2. MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı'nın açılış kurdelesini Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve MÜSİAD heyeti birlikte kesti.

Büyükelçi Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Almanya'daki inşaat sektöründe açık olduğunu belirterek, Türk iş insanlarına bu sektördeki yatırım imkanlarını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aydın, benzeri fuarların iki ülke ticaretinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"İnşaat sektörü, Türkiye'de önemli bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Almanya'da da başta konut açığı olmak üzere altyapıda yıpranma ve eskime dolayısıyla inşaat sektöründe ciddi bir ihtiyaç açığı bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde Almanya'da eskiyen kamu binaları, altyapı, hastaneler, yollar gibi birçok alanda büyük yatırımlar gerektiriyor. Benzeri şekilde konut bakımından da ciddi konut sıkıntısı bulunuyor.

Almanya'nın birçok büyük şehrinde kiraların artışından dolayı insanlar sokaklara dökülüyor. Fuarlar vesilesiyle bu potansiyelden istifade etmek için önemli bir fırsattır.''

Benzeri fuarların Almanya'nın farklı kentlerinde farklı sektörlerde de açılmasını isteyen Büyükelçi Aydın, "Almanya-Türkiye ilişkileri çok önemli. Almanya, Türkiye'nin önemli bir partneridir. Türkiye'de 7 bin 200 Alman şirketinin doğrudan yatırımı bulunduğu gibi Almanya'da da 100 binin üzerinde Türk işletmesi bulunuyor. Almanya'daki Türk işletmeleri, 500 binin üzerinde istihdam sağlamaktadır. Karşılıklı yatırımları bir araya getirdiğimizde önemli bir sinerji ortaya çıkmaktadır.'' diye konuştu.

MÜSİAD Hessen Başkanı Muhsin Gıdık da bölgesel bir fuar düzenlediklerini belirterek, gelecek yıllarda fuarın daha da büyüyerek sektör temsilcilerini buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Gıdık, fuarın Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde de ciddi potansiyel oluşmasına zemin hazırlayacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Fuarda Alman ve Türk kökenli olmak üzere inşaat ve emlak sektörünün tüm bileşenleri yer alıyor. Fuar kapsamında katılımcılar ve ziyaretçiler, iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek ve bilgi alışverişinde bulunabilecek.

İki gün sürecek fuarı yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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2. MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı Almanya

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