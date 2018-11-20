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Almanya’da 2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu

20.11.2018 19:58 | Son Güncelleme

Almanya’da açıklanan bir rapora göre 2017’de 147 kadın, partneri ya da eski partneri tarafından öldürüldü.

Almanya’da 2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu

Aile Bakanı Giffey şiddet mağduru kadınların susmamasının önemine dikkat çekti.Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Almanya'da 2017 yılına ilişkin ev içi şiddet raporunu açıkladı. Giffey'in Berlin'de açıkladığı Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) raporuna göre 2017'de Almanya'da "her üç günde birden daha sık olmak üzere" bir kadın mevcut ya da eski partneri tarafından öldürüldü. Buna göre, toplam 138 bin 893 kişi ev içi şiddete uğrarken 147 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Raporda ev içi şiddete uğrayan erkeklerin de bulunduğu, 32 erkeğin bu şiddet sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilere göre ev içi şiddet mağdurlarının yüzde 82'si ise kadın.

Giffey, söz konusu verilerin "birçok kadın için kendi evinin korkunun hüküm sürdüğü tehlikeli bir yer olmasını göstermesi bakımından şoke edici olduğunu" söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, bunun "Almanya gibi modern bir ülke için tahayyül edilemeyecek kadar büyük bir rakam olduğuna" işaret etti.

Ev içi şiddetin hemen her etnisite ve sosyal sınıfta görüldüğüne dikkat çeken Giffey, 116 bin şüpheliden yaklaşık yüzde 68'inin Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Kayıtlara geçen şiddet suçları arasında tecavüz, yaralama, tehdit ve taciz bulunuyor.

Aile Bakanı, şiddete uğrayanların yalnızca yüzde 20'sinin yardım talebinde bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu nedenle şiddet mağdurlarının sayısının istatistiklerde belirtilenden çok daha yüksek olduğunu varsaydıklarını sözlerine ekledi.

"Konuşmak birçok kadın için ilk adım"

Giffey, ev içi şiddetle mücadelede suç eylemlerinin cezalandırılması ve failler için (hukuki) sonuçları olmasının önemine dikkat çekti. Bakan, kadınlara yardım ve destek kanallarının açık tutulmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti. Giffey, "buna yönelik bir eylem programı ve eyaletler, dernekler ve belediyelerin katılımıyla alınacak önlemler üzerinde çalışılmasına olanak verecek yuvarlak masa toplantıları" başlattıklarını söyledi.

Aile Bakanı ayrıca şiddet uğrayan kadınlar için oluşturulan telefon destek hattına ilişkin de bilgi verdi. "Bu senin kendi suçun", "Sana zaten kimse inanmaz" gibi ifadelerin şiddete uğrayan kadınları korkuttuğunu ve susmaya ittiğini belirten Giffey, söz konusu kampanyanın kadınların sesi olacağına işaret etti. Bakan, "Konuşmak, şiddet sarmalındaki bir çok kadın için ilk adım. 'Artık anlatacağım' sloganıyla başlatılan bu yeni kampanya ile şiddete uğrayanları yardım talep etme ve destek önerilerini dikkate alma yönünde daha fazla teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.

DW,epd,KNA,AFP/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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