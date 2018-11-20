Almanya’da 2017’de 147 kadın partner şiddeti kurbanı oldu

Aile Bakanı Giffey şiddet mağduru kadınların susmamasının önemine dikkat çekti.Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, Almanya'da 2017 yılına ilişkin ev içi şiddet raporunu açıkladı. Giffey'in Berlin'de açıkladığı Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) raporuna göre 2017'de Almanya'da "her üç günde birden daha sık olmak üzere" bir kadın mevcut ya da eski partneri tarafından öldürüldü. Buna göre, toplam 138 bin 893 kişi ev içi şiddete uğrarken 147 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Raporda ev içi şiddete uğrayan erkeklerin de bulunduğu, 32 erkeğin bu şiddet sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilere göre ev içi şiddet mağdurlarının yüzde 82'si ise kadın.

Giffey, söz konusu verilerin "birçok kadın için kendi evinin korkunun hüküm sürdüğü tehlikeli bir yer olmasını göstermesi bakımından şoke edici olduğunu" söyledi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, bunun "Almanya gibi modern bir ülke için tahayyül edilemeyecek kadar büyük bir rakam olduğuna" işaret etti.

Ev içi şiddetin hemen her etnisite ve sosyal sınıfta görüldüğüne dikkat çeken Giffey, 116 bin şüpheliden yaklaşık yüzde 68'inin Alman vatandaşı olduğunu söyledi. Kayıtlara geçen şiddet suçları arasında tecavüz, yaralama, tehdit ve taciz bulunuyor.