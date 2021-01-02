Almanya'da 2021 "Süper Seçim Yılı" olacak

Almanya'yı seçim dolu bir yıl bekliyor. Altı eyalette yapılacak seçimlerin yanı sıra genel seçimler de bu yıl içinde yapılacak. Koronavirüs pandemisi seçim hazırlıklarını büyük ölçüde zorlaştırırken, özellikle Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'teki (CDU) liderlik bilmecesine henüz yanıt bulunabilmiş değil. Savunma Bakanı, CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer'in halefi Ocak ortasında yapılacak dijtal parti kongresinde belirlenecek. Üç aday var: Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Armin Laschet. Federal Meclis Seçimleri: Almanya'da genel seçimler 26 Eylül 2021'de yapılacak. Korona pandemisi hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik(CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'e (CSU) puan kazandırdı. Başbakan Angela Merkel'in kriz yönetimi ve partinin ekonomik becerisi Almanya'daki vatandaşlardan beğeni görüyor. Ancak Merkel'in yeniden aday olmayacak olması ve yerine kimin geçeceği sorusunun yanıtının hala netleşmemesi büyük bir sorun teşkil ediyor.

Son anketlere göre CDU/CSU'nun yüzde 37'ye varan oy oranıyla önceki seçimlerdeki yüzde 32,9'luk oy oranının üzerine çıktığı belirtiliyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ise yüzde 16 ila 17 ile 2017 seçimlerindeki yüzde 20,5'lik oy oranına kıyasla destek kaybettiği belirtiliyor. Buna rağmen SPD'nin oldukça erken bir dönemde başbakan adayı olarak belirlediği Olaf Scholz, bir sonraki hükümetin başına geçmeyi hedeflediğini belirtmişti. Yeşiller Partisi'nin gözü de hükümette. Parti, korona krizi öncesindeki anketlerde yüzde 24'e kadar yükselmişti. Son anketlere göre ise Yeşiller'in yüzde 19 ila 20 oy oranıyla 2021 seçimlerinden ikinci parti olarak çıkması bekleniyor. Parti 2017 seçimlerinde sadece yüzde 8,9 oranında oy alabilmişti. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) partisinin de 2017'deki oy oranlarının altında kalacağı tahmin ediliyor. 2017'de yüzde 10,7 oy alan FDP, anketlerde yüzde altının üzerine nadiren çıkabiliyor. Önceki seçimlerde yüzde 12,6 oy alana AfD'nin oy oranı ise yüzde 10 civarında seyrediyor. 2017'de yüzde 9,2 oy alan Sol Parti'nin oy oranı da yüzde 6 ila 7 arasında bulunuyor.