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Almanya’da 2021 tahıl hasadında düşüş

25.08.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da zorlu hava koşulları nedeniyle bu yıl tahıl hasadında belirgin bir düşüş bekleniyor.

Almanya’da 2021 tahıl hasadında düşüş

Tahıl hasadında bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik azalma olacak. Meyve ve sebze hasadında da düşüş kaydedildi.Almanya Federal Tarım Bakanlığının raporundaki öncü verilere göre bu yıl 42,1 milyon ton tahıl hasadı yapılması bekleniyor. Bu oran bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik, 2015-2020 yılları arası ortalamasına göre ise yüzde 4,8'lik bir azalmaya işaret ediyor.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, tahıl hasadına yönelik beklentilerin uzun zamandır "iyimser" olduğunu belirtti. Bakan "Ancak birçok yerde sağanak yağış ve fırtınalar nedeniyle hasat yavaşladı, verim ve kalite zarar gördü" ifadelerini kullandı. Bunun sonuçlara da yansığını belirten Klöckner, bu durumun güvenli hasadın garantisi olmadığını gösterdiğini belirtti.

Rapora göre ekilen alan yüzde 4,4 artmasına rağmen kışlık buğday hasadının geçen yıla göre yüzde 3,5 azalması bekleniyor. Kanola hasadında ise beklenti geçen yılki gibi 3,5 milyon ton düzeyinde.

Meyve ve sebzede hasat ortalamanın altında

Raporda meyve ve sebzede ise hasadın ortalamanın altında olacağı belirtildi. Bunun nedeni ise düşük sıcaklıklar nedeniyle meyve ve sebzelerin büyüyememei ve güneş ışığı azlığı olarak kaydedildi. Toprak çok nemli olduğu için de bazı sebzelerin vaktinde toplanamadığı belirtildi.

Resmi hasat raporu ülke çapındaki binlerce tarladan gelen veriye dayanıyor. Alman Çiftçiler Derneği de kendi hasat raporunu Cuma günü açıklayacak.

dpa/SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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