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Almanya'da 2,8 milyon Türkiye kökenli yaşıyor

30.07.2020 20:57 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin açıkladığı son verilere göre ülkede kendisi ya da anne-babasından biri Türkiye'de doğmuş 2 milyon 800 bin kişi yaşıyor.

Almanya'da 2,8 milyon Türkiye kökenli yaşıyor

Alman hükümetinin açıkladığı son verilere göre Almanya'da yaklaşık 2 milyon 800 bin Türkiye kökenli yaşıyor.

Hükümetin, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine verdiği yanıtta, kendisi ya da anne-babasından biri Türkiye'de doğmuş olanlara ait rakamlara yer verildi. Hükümet yanıtını, "Mikrozensus” adı verilen yıllık hane halkı araştırmasına dayandırdı.

Alman hükümeti yanıtında, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki 24 Haziran 2018 Cumurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için Almanya'da oy verme hakkına sahip 1 milyon 400 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğunu da belirtti. Açıklamada, bu kişilerin Türk vatandaşı ya da Türk vatandaşlığının yanı sıra aralarında örneğin Alman vatandaşlığının da bulunduğu birden fazla vatandaşlığa sahip oldukları bilgisi verildi.

Sağ popülist AfD meclis grubu, soru önergesinde, Federal İstatistik Dairesi'nin 1 milyon 476 bin 410 olarak açıkladığı Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı ile Türk vatandaşı seçmenlerin sayısı arasında "alışılmadık derecede az bir fark" olduğuna işaret etmiş, seçme yaşına ulaşmamış çocuk ve gençlerin de bu ara gruba dahil olduğunu belirtmişti.

KNA,MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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