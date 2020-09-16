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Almanya'da 29 polis neo-Nazi propaganda materyalleri paylaştıkları şüphesiyle görevden alındı

16.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Polislerin görevine, internette en az 5 farklı sohbet grubunda Adolf Hitler'in görüntülerini ve şiddet içeren neo-Nazi propaganda materyallerini paylaştıkları şüphesiyle son verildi.

Almanya'da 29 polis neo-Nazi propaganda materyalleri paylaştıkları şüphesiyle görevden alındı

Almanya'da internette en az 5 farklı sohbet grubunda Adolf Hitler'in görüntülerini ve şiddet içeren neo-Nazi propaganda materyallerini paylaştıkları şüphesiyle 29 polis memuru görevden alındı.

Alman polisi, Kuzey Ren-Westfalya eyaletinde görevden alınan polislerin 14'ünün evine baskın düzenlemişti.

Kuzey Ren-Westfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayla ilgili olarak "rezalet" dedi.

Herbert Reul, polis memurları arasında paylaşılan görüntülerin "en çirkin, en alçakça, göçmen karşıtı neo-Nazi türü aşırı sağcı propaganda" olduğunu söyledi.

Paylaşılan görüntüler arasında gamalı haç ve diğer Nazi sembollerinin yanı sıra bir mülteciyi gaz odasında gösteren kurmaca bir görüntü bulunduğu kaydedildi.

'Dehşet içindeyim ve utanç duyuyorum'

Almanya Anayasası'na göre, Nazi sembollerini bulundurmak ve paylaşmak yasak.

Yetkililer bazı sohbet gruplarının yıllardır var olduğunu, birinin kökeninin Almanya'ya yüz binlerce göçmen ve mültecinin ulaştığı 2015'e kadar dayandığını söyledi.

Şüphelilerin çoğunun görev yaptığı Essen'de Emniyet Müdürü Frank Richter, "Dehşet içindeyim ve utanç duyuyorum. Kelimelerle ifade etmek zor" diye konuştu.

Almanya'da savcılar geçen ay, Türkiye kökenli milletvekillerine tehdit içeren mesajlar gönderen ve neo-Nazi Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü "NSU 2.0" imzasını kullanan emekli bir polis memuru hakkında soruşturma başlatmıştı.

NSU, 2000 - 2007 yılları arasında çoğu göçmen ve sekizi Türkiye kökenli 10 kişiyi öldürmüştü.

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