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Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

Münih'te 2 cami ile İserlohn'daki bir camiye bomba ihbarı yapıldı - Camilere gelen tehdit yazısında, "Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslümanı yok edeceğiz" ifadesi yer aldı - Münih'teki ihbarların asılsız olduğu anlaşılırken İserlohn'da bomba imha ekiplerinin çalışması sürüyor

KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde iki, İserlohn kentinde bir camide bomba ihbarları nedeniyle arama yapıldı.

İkisi Türklere, biri de Araplara ait olan camilere gelen tehdit yazısında, "Bombayı bulmak ve etkisiz hale getirmek için yaklaşık 240 dakikanız var. Biz elimizden geldiği kadar çok sayıda Müslümanı yok edeceğiz." ifadesi yer aldı.

- Münih'te iki cami boşaltıldı

Münih yakınlarındaki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Passing Hacı Bayram Camisi'ne yerel saatle 12.03'te aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik postada, camiye yerleştirilen plastik patlayıcının 16.00'da patlatılacağı belirtildi.

Tehdit üzerine tahliye edilen camide 40 polis ve köpeklerle bomba araması yapıldı. Arama sırasında camiye giriş ve çıkışlar kapatılırken, çevredeki çalılıklar ve çöp kutularında da arama gerçekleştirildi.

Polis, iki saat süren aramada ihbara ilişkin bir kanıt bulunamadığını açıklayarak güvenlik çemberini kaldırdı.

Münih'te Araplara ait bir başka camiye de aynı şekilde bomba ihbarında bulunulduğu ve caminin tahliye edilerek polisin arama yaptığı bildirildi.

Bomba ihbarının asılsız çıkması üzerine caminin tekrar ibadete açıldığı kaydedildi.

- İserlohn'da aramalar sürüyor

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan İserlohn kentindeki DİTİB Camisi'ne de benzer bir bomba ihbarında bulunuldu.

Yerel saatle 14.30'da camiye bomba yerleştirildiğine dair ihbarın yer aldığı elektronik postanın polise bildirilmesi sonucu olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Caminin bulunduğu bölgedeki tüm yollar trafiğe kapatılırken, Krefeld ile Düsseldorf kentlerinden özel bomba imha ekiplerinin buraya gönderilmesi istendi.

Düsseldorf'tan yola çıkan ekiplerin trafiğe takılması dolayısıyla caminin bulunduğu bölgeye ulaşamaması sonucu aramanın geciktiği ve şehir trafiğinde adeta bir kaosun yaşandığı belirtildi.

Bölge itfaiyesi önlem olarak çevredeki bir ilköğretim okulunda geçici kamp oluşturdu. Özel ekiplerce bomba aramasının sürdüğü bildirildi.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi ve Köln Merkez Camisi'ne de 9 Temmuz'da benzer bir ihbar yapılmış, aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

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