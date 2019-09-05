HABER

Almanya’da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Almanya’da 32 çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunan iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Lügde kentinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan iki Alman çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Almanya’da 32 çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunan iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Lügde kentinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan iki Alman çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu. Detmold Eyalet Mahkemesi bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.’yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.’yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme her iki sanığın da ceza süresi bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi. Mahkemeye Hakimi Anke Grudda, suçları sabit görünen kişilerin eylemlerini anlatmak için "iğrenç, canavarca, tiksinti verici” gibi sözlerle ifade edilemeyecek kadar çirkinlikte olduğunu söyledi.
Ocak ayında meydana çıkarılan ve ülkede infiale neden olan olayda Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı. Mahkeme on hafta süren duruşma sürecinde aralarında 16 mağdur ve 12 mağdur yakını olmak üzere 33 tanığı dinlediği belirtildi.
Öte yandan cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Bordür taşlarına çarpan otomobil yola devrildiBordür taşlarına çarpan otomobil yola devrildi
Işık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralıIşık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.