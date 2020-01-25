HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da 4 günlük bebeği ailesinden alan Gençlik Dairesi protesto edildi

Almanya'da 4 günlük bebeği ailesinden alan Gençlik Dairesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Almanya'da 4 günlük bebeği ailesinden alan Gençlik Dairesi protesto edildi

KÖLN (AA) - Almanya'da yaşayan Türk ailenin 4 günlük bebeğini alan Gençlik Dairesi (Jugendamt), Heilbronn kentinde protesto edildi.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneğinin kent merkezinde düzenlediği protestoya, dairenin el koyduğu Elçin bebeğin ailesinin yanı sıra çevrede oturan Türkler ve Almanlar destek verdi.

Derneğin başkanı Murat Güneş, yaşananlara tepki göstererek, Almanya'daki gençlik dairelerinin keyfi uygulamalarını eleştirdi.

Güneş, "Bebeğin keyfi bir şekilde ailesinden alınmasını kınıyoruz. Bu uygulama bir an önce son bulmalı. Özellikle göçmen kökenli çocuklar bu ülkede resmen tehdit altında yaşıyor. Elçin bebeğin bir an evvel ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Bebeğin dedesi Ömer Bilgiç de torununun haksız yere kendilerinden alındığını ifade ederek, Elçin'in geri verilmemesi durumunda protestoya devam edeceklerini söyledi.

Elçin bebeğin fotoğraflarının yanı sıra Türk ve Alman bayrakları taşıyan göstericiler, gençlik daireleri aleyhine slogan attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu! Çarpıcı görüntüler'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu! Çarpıcı görüntüler
Tek katlı ev yangında küle döndüTek katlı ev yangında küle döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elçin bebek Gençlik Dairesi (Jugendamt)

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Konya'da 'coronavirüs' alarmı! Karantinaya alındı

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Mehmetçik seferber oldu! Deprem bölgesinde tam 8 TIR malzeme taşıdılar

Mehmetçik seferber oldu! Tam 8 TIR malzeme taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.