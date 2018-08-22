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Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul

22.08.2018 21:27 | Son Güncelleme

Alman Çocukları Koruma Birliği'ne göre Almanya'da yoksul çocukların sayısı tahminlerden çok daha yüksek çıktı: 4 milyon 400 bin.

Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul

Almanya'da geçen yıl 61 bin çocuk ise gençlik dairelerince koruma altına alındı.Alman Çocukları Koruma Birliği tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki yoksul çocukların sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtildi. Organizasyonun Berlin'de yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul. Bu, şu ana kadar kamuoyuna açıklanan sayıdan bir milyon 400 bin fazla.

Gizli yoksullar

Organizasyon Almanya'da devletin üç milyon çocuğa yoksul olmaları sebebiyle mali yardımda bulunduğunu belirtti. Düşük ya da yetersiz gelir nedeniyle devletten yardım alma hakkına sahip birçok ailenin ise bu haklarından yararlanamadığına dikkat çeken organizasyon, söz konusu ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, dolayısıyla bu çocukların da yoksul olduğunu ifade etti. Organizasona göre Almanya'da düşük ya da yetersiz gelire sahip olmasına rağmen devletten yardım almak için başvurmayan ailelerin çocuklarının sayısı bir milyon 400 bin. Çocukları Koruma Birliği, resmi olarak bu çocukların yoksul görünmediğini, oysa uygulamada birçok ihtiyaçlarının karşılanmadığını, ailelerinse bürokratik engelleri aşamamaları ya da bürokrasiden çekinmeleri sebebiyle yardım talebinde bulunmadığını kaydetti.

Alman Çocukları Koruma Birliği, Alman hükümetinden yapılacak reformlarla çocuklar arasındaki yoksulluk sorununun üzerine gitmesini istedi. Açıklamada çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi ve temel güvenliklerinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

61 bin çocuk koruma altına alındı

Öte yandan Almanya'da geçen yıl gençlik daireleri 61 bin çocuk ya da genci koruma altına alarak ailelerinden uzaklaştırdı. Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, geçen yıl ailelerinden alınan çocukların üçte biri, yani 20 bin 300'ü 14 yaşın altındaydı. Küçük çocukların yanı sıra 14 ila 18 yaşındaki 41 bin genç de koruma altına alındı. Bu gençlerin yarısından fazlasını (yüzde 51) aileleri olmaksızın Almanya'ya gelen mülteci çocuklar oluşturuyor.

Çocuklar neden ailelerinden alındı?

Gençlik daireleri 14 yaşın altındaki çoçukları en çok aileler ya da tek başına çocuk yetiştiren anne veya babaların, çocuklarına bakamadığı ya da sorumluluklarını yerine getiremediği için koruma altına aldı. 14 yaşın altındaki çocukların yüzde 21'inin aileleri tarafından ihmal edildiği, yüzde 14'ünün ise kötü muamele gördüğü belirtildi. Geçen yılki vakaların yüzde 50'sinde "koruma önlemi kararı" en geç iki hafta sonra kaldırıldı.

14-18 yaş arasındaki gençlerin en çok aile ya da ebeveynlerinin olmaması sebebiyle koruma altına alındığı açıklandı (yüzde 51). Gençlerin yüzde 18'i aileleri ya da tek başına çocuk yetiştiren anne veya babalar çocuklarına bakabilecek durumda olmadığı için koruma altına alındı. Yüzde 8'lik bir kesimse sorunlu ilişkiler nedeniyle ailelerinden alındı.

Hakkında koruma kararı verilen 14 yaşın altındaki çocukların yüzde 43'ü ailelerine geri döndü. Gençlik yurdu ya da koruyucu aileye gönderilen çocukların oranı ise yüzde 32 olarak açıklandı. Hakkında koruma kararı alınan 14-18 yaş arasındaki çocuklardan ailelerine dönenlerin sayısı ise sadece yüzde 19.

epd,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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