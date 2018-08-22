Almanya'da geçen yıl 61 bin çocuk ise gençlik dairelerince koruma altına alındı.Alman Çocukları Koruma Birliği tarafından yapılan açıklamada, Almanya'daki yoksul çocukların sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu belirtildi. Organizasyonun Berlin'de yaptığı açıklamaya göre, Almanya'da 4 milyon 400 bin çocuk yoksul. Bu, şu ana kadar kamuoyuna açıklanan sayıdan bir milyon 400 bin fazla.

Gizli yoksullar

Organizasyon Almanya'da devletin üç milyon çocuğa yoksul olmaları sebebiyle mali yardımda bulunduğunu belirtti. Düşük ya da yetersiz gelir nedeniyle devletten yardım alma hakkına sahip birçok ailenin ise bu haklarından yararlanamadığına dikkat çeken organizasyon, söz konusu ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, dolayısıyla bu çocukların da yoksul olduğunu ifade etti. Organizasona göre Almanya'da düşük ya da yetersiz gelire sahip olmasına rağmen devletten yardım almak için başvurmayan ailelerin çocuklarının sayısı bir milyon 400 bin. Çocukları Koruma Birliği, resmi olarak bu çocukların yoksul görünmediğini, oysa uygulamada birçok ihtiyaçlarının karşılanmadığını, ailelerinse bürokratik engelleri aşamamaları ya da bürokrasiden çekinmeleri sebebiyle yardım talebinde bulunmadığını kaydetti.