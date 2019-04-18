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Almanya'da 467 Neonazi sırra kadem bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Almanya'da aralarında şiddet eğilimlilerin de bulunduğu 467 aşırı sağcı hala aranıyor - Bu kişiler bulunamadığı için haklarındaki 600 tutuklama kararı infaz edilemiyor

BERLİN (AA) - Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 467 Neonazi'nin arandığı bildirildi.

Federal Suç Dairesi'nin, Alman Haber Ajansı DPA'nın sorusuna verdiği cevapta, söz konusu aşırı sağcılar bulunamadığı için tutuklama emrinin infaz edilemediği ifade edildi.

467 kişi hakkında 600 tutuklama kararının bulunduğu; izini kaybettiren Neonazilerin şiddet eylemlerine kalkışabilecekleri belirtildi.

Söz konusu kişilerin 12'si hakkında aşırı sağ saiklerle gerçekleştirilen şiddet eylemleri, 98'i hakkında ise siyasi suçlar nedeniyle tutuklama emri bulunduğu bildirildi. Geri kalan tutuklama kararlarının ise dolandırıcılık, hırsızlık ve hakaret sebebiyle alındığı kaydedildi.

Almanya'da dört yıl önce aranan aşırı sağcı sayısının 253 olduğu, geçen yıl ise bu rakamın 467'ye ulaştığı bildirildi.

Federal Suç Dairesi'nin gelecek ay son 6 aya ait yeni verileri açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya aşırı sağ

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