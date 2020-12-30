Almanya'da 475 Aşırı Sağcı Kayıplara Karıştı

Almanya’da haklarında yakalama kararı bulunan 475 aşırı sağcının kayıplara karıştığı ve arandığı bildirildi.

Sol Parti‘nin yazılı soru önergesine, Federal Hükümet tarafından verilen yanıtta, haklarında mahkumiyet ya da yakalama emri bulunan, toplam 475 aşırı sağcı kişinin büyük bölümünün izinin tamamen kaybedildiği, 58‘nin de Avusturya ve Polonya başta olmak üzere Almanya’nın komşu ülkelerinde olduklarının sanıldığı ifade edildi.

Söz konusu kişilerin 125'i hakkında aşırı sağ nedenlerle gerçekleştirilen terör ve şiddet eylemleri, 109'u hakkındaysa siyasi suçlar nedeniyle tutuklama emri bulunuyor. Diğerleri de güvenlik birimlerine karşı çıkmak, halkı ayaklanmaya çağırmak ve yasak olan Nazi sembolleri taşımak gibi suçlardan aranıyor. Daha önceki yıllarda yapılan açıklamalarda, kayıp Neonazi sayısının 253 olduğu belirtilmişti.

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre, aşırı sağcıların sayısında ve aşırı sağ kaynaklı suçlarda, son yıllarda rekor artış kaydedildi. 2019 yılında aşırı sağ kaynaklı suçlar bir önceki yıla kıyasla, yüzde 9,7 oranında artarak 21 bin 290 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılındaysa bu sayı, 19 bin 409 bin olarak tespit edilmişti. İstihbarat, aşırı sağcıların sayısını 32 bin olarak tanımlarken, bunlardan en az 13 bininin "şiddete yatkın ve tehlikeli" olduğundan yola çıkıyor. "Tehlikeli" tanımı Almanya’da, siyasi nedenlerle terör saldırısına kadar ağır şiddet suçu işleyebileceği düşünülen kişiler için kullanılıyor.