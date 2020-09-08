HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

08.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Almanya’da hakkında tutuklama kararı çıkarılan 481 aşırı sağcı bulunuyor.

Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

Sol Partilin Jelpke, "hükümetin Nazi sorununu hala yeterince ciddiye almadığı izlenimi doğuyor" dedi.Almanya'da polis haklarında tutuklama kararı çıkarılan aşırı sağcı 481 kişiyi arıyor. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan ve yakalanamayan aşırı sağcıların sayısı Eylül 2017'de 501 ile en yüksek düzeydeydi.

Sol Parti'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı'nın bilgileri bu yılın Mart ayına ait. Buna göre aşırı sağcılara yönelik çıkarılan tutuklama kararlarının toplam sayısının 629 olduğu belirtildi. Bir kişi hakkında birden fazla tutuklama kararı çıkarılabiliyor. Ancak yetkili birimler suçların sadece bir bölümünü "siyasi saiklerle" işlenmiş olarak sınıflandırıyor.

Sol Parti'nin iç politikalardan sorumlu sözcüsü Ulla Jelpke, aşırı sağcılara yönelik tutuklama kararlarının akıbeti konusunda yeterince bilgilendirmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını eleştirdi. Jelpke örneğin Eylül 2019-Mart 2020 arasında aşırı sağcılara yönelik 624 tutuklama kararının 293'ünün "halloldu" şeklinde kayıtlara geçirildiğini belirtti ve "Bu tutuklamalar gerçekleşti mi yoksa para cezaları ödendiği için mi tutuklama kararları kalktı belirsiz" görüşünü dile getirdi.

"Polisin haklarında tutuklama kararı bulunanlara yönelik aramalarının ne kadar etkili olduğuna daha yakından bakılmasına neden karşı olunsun? Kaç tutuklama kararının gerçekten tutuklama ile, kaçının başka nedenlerle sonlandırıldığı sorularının yanıtı önemsiz değil" diyen Jelpke, "Genel olarak Federal Hükümet'in Nazi sorununu hala yeterince ciddiye almadığı izlenimi doğuyor" şeklinde konuştu.

Siyasi saiklerle işlenen diğer suçlar

Alman hükümetinin meclisteki Yeşiller grubunun soru önergesine daha önce verdiği yanıtına göre "siyasi saiklerle" işlenmiş suçlar alanındaki 5 bin 375 tutuklama kararı "dini ideoloji" başlıklı kategoride yer alıyor.

Almanya'da aşırı solculara yönelik 151 tutuklama kararı bulunuyor. 205 tutuklama kararı ise "yabancı ideolojiler" kategorisinde ve bunlar daha önceki yıllarda "Almanya'daki milliyetçi Türklerle PKK destekçileri arasındaki çatışmalar" olarak tanımlanan tutuklama kararlarını kapsıyor. Diğer tutuklama kararları ise "casusluk" kategorisi altında çıkarılan ya da herhangi bir kategoriye dahil edilmeyen kararlar.

dpa/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!
AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?AUZEF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
İrem Sak, Çukur'a damga vurdu!
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı
Kaliforniya'da 8 bin kilometrekare alan yandı, rekor kırıldı
Japonya'yı Haişen Tayfunu vurdu!
Japonya'yı Haişen Tayfunu vurdu!
Bilim insanlarından ilginç uyarı: Doğum günü şarkısı söylemeyin
Bilim insanlarından ilginç uyarı: Doğum günü şarkısı söylemeyin
Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!
Fransa ve Yunanistan 'MED7' zirvesinde Türkiye'yi görüşecek!
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Ülke 6,2 ile sallandı
Papa, çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
Çocuk istismarıyla suçlanan piskopos hakkında Papa'dan karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.