Almanya'da 481 aşırı sağcı tutuklama kararı ile aranıyor

Sol Partilin Jelpke, "hükümetin Nazi sorununu hala yeterince ciddiye almadığı izlenimi doğuyor" dedi.Almanya'da polis haklarında tutuklama kararı çıkarılan aşırı sağcı 481 kişiyi arıyor. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan ve yakalanamayan aşırı sağcıların sayısı Eylül 2017'de 501 ile en yüksek düzeydeydi.

Sol Parti'nin konuyla ilgili verdiği soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanlığı'nın bilgileri bu yılın Mart ayına ait. Buna göre aşırı sağcılara yönelik çıkarılan tutuklama kararlarının toplam sayısının 629 olduğu belirtildi. Bir kişi hakkında birden fazla tutuklama kararı çıkarılabiliyor. Ancak yetkili birimler suçların sadece bir bölümünü "siyasi saiklerle" işlenmiş olarak sınıflandırıyor.

Sol Parti'nin iç politikalardan sorumlu sözcüsü Ulla Jelpke, aşırı sağcılara yönelik tutuklama kararlarının akıbeti konusunda yeterince bilgilendirmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığını eleştirdi. Jelpke örneğin Eylül 2019-Mart 2020 arasında aşırı sağcılara yönelik 624 tutuklama kararının 293'ünün "halloldu" şeklinde kayıtlara geçirildiğini belirtti ve "Bu tutuklamalar gerçekleşti mi yoksa para cezaları ödendiği için mi tutuklama kararları kalktı belirsiz" görüşünü dile getirdi.