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Almanya'da 5-11 yaş grubunda hastalığı olan çocuklara aşı tavsiyesi

09.12.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daimi Aşı Komisyonu, 5-11 yaş grubunda sadece hastalığı olan çocuklara Biontech aşısı yapılması tavsiyesinde bulunurken, hastalığı olmayan çocukların ise "bireysel istek" üzerine aşı olabileceğini bildirdi.

Almanya'da 5-11 yaş grubunda hastalığı olan çocuklara aşı tavsiyesi

Almanya'daki Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), Alman Biontech'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığında ürettiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda sadece önceden hastalığı bulunanlara yapılması tavsiyesinde bulundu. Stiko ayrıca çevresinde risk grubunda olan hastaların bulunduğu çocuklara da aşı olma tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Almanya'da salgınla mücadelede yetkili sağlık kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI) bünyesindeki Daimi Aşı Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada önceden hastalığı bulunmayan çocuklarda ise aşının "bireysel istek" üzerine yapılabileceğini bildirdi.

Stiko'nun açıklamasına göre, 5-11 yaş grubuna üç ile altı hafta ara ile iki doz Biontech aşısı yapılması öngörülüyor. Stiko, "5-11 yaş grubu çocuklarda ağır Covid-19 vakalarının ve ölümlerin engellenmesi" için aşı tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

Yeterli veri bulunmuyor

Covid-19 salgınının durumu nedeniyle orta vadede bu yaş grubundaki çocukların büyük kısmına virüsün bulaşacağı öngörüsünde bulunan Stiko, ancak enfeksiyonların çoğunda belirti görülmediğini belirtti. Aşının yan etkileri konusunda mevcut verilerin yeterli olmaması nedeniyle sağlıklı çocuklar için aşı tavsiyesinde bulunulmadığını kaydetti.

Stiko Başkanı Thomas Mertens, "Bu yaş grubundaki çocuklarda aşının risk oluşturduğuna dair doğrudan bulgu olmamakla beraber, güvenli bir değerlendirme için yeterince güvenilir veri bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

EMA onay vermişti

Almanya'da doktorların çoğunun Stiko'nun kararlarını dikkate alması nedeniyle söz konusu açıklama merakla bekleniyordu. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaklaşık iki hafta önce 5-11 yaş grubu için Biontech aşısının yapılmasına yeşil ışık yakmıştı. Bu nedenle aşının çocuklara da vurulmasının önünde engel bulunmuyor.

Almanya'da çocuklara yönelik aşının sevkiyatına Pazartesi günü başlanması planlanıyor. Çocuklarda aşının dozu, yetişkinlere verilen dozun üçte biri kadar olacak.

AFP,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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