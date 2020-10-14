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Almanya’da 5 bin 132 yeni korona virüs vak’ası görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Almanya’da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vak’asının tespit edilmesiyle ülkede toplam sayı 334 bin 585’e ulaştı.Almanya’daki günlük yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’a sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Almanya’da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vak’asının tespit edilmesiyle ülkede toplam sayı 334 bin 585’e ulaştı.
Almanya’daki günlük yeni tip korona virüs (Covid-19) vak’a sayısı hızla artmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayından bu yana günlük korona virüs vak’ası ilk kez 5 bini geçti. Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre, Almanya’da son 24 saatte 5 bin 132 korona virüs vak’ası tespit edildi. Enstitüye göre, salgının başlangıcından bu yana Almanya’da 334 bin 585 kişi enfekte oldu. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 9 bin 677’ye ulaştığı kaydedildi. Almanya’da taburcu edilen hasta sayısı ise 281 bin 900 kişiye yükseldi. Salgının bulaşma hızının 1.20 seviyesine çıktığı açıklandı.

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