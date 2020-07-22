Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Koronavirüs pandemisinin bu durumu kötüleştireceği belirtiliyor.Almanya’da her beş çocuk ve gençten biri yoksulluk içinde yaşıyor. Bu cümle, Almanya’daki Bertelsmann Vakfı’nın Çarşamba günü açıkladığı raporundan. Rapora göre, koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan pandemi süreci bu durumu kötüleştirecek.

Bertelsmann Vakfı’nın raporuna göre Almanya’da 2,8 milyon çocuk ve genç yoksulluk içerisinde yetişiyor. Bu rakam, Almanya’daki 18 yaş altı nüfusunun yüzde 21,3’üne tekabül ediyor. Almanya’nın toplam nüfusu 83 milyon.

“Çocuk yoksulluğuyla mücadele uzun yıllardır Almanya’daki en büyük toplumsal sorunlardan birisi” denilen raporda, 2014 yılından bu yana bu konuda önemli bir gelişme sağlanmadığı belirtiliyor. Rapor, çözüm bulunamamış çocuk yoksulluğunun çocukların yetişmesi, refahı, eğitimi ve geleceği konusunda ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekiyor.

Ayda bir defa dışarıda yemek yiyemiyorlar

Çocuk yoksulluğu en fazla sosyal etkinliklerde ortaya çıkıyor. Rapora göre yoksulluk içerisinde yaşayan çocukların üçte ikisi senede bir defa bir hafta süreyle aileleriyle birlikte tatile gidemiyor. Birçok ailenin geliri ayda bir defa çocuklarıyla birlikte sinemaya veya konsere gitmeye ya da dışarıda yemek yemeye yetmiyor. Okul gezileri, öğrenci değişimi veya eve çocuğun arkadaşlarının davet edilmesi ise bu aileleri çok zorluyor.