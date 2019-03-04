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Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:09 | Son Güncelleme

Bu yıl Köln, Bonn, Düsseldorf ve Aachen'daki karnaval kortejlerine at ve at arabalarının katılması yasaklandı

KÖLN (AA) - Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag (Gül Pazartesi)" adı verilen büyük karnaval geçidi yapıldı.

Özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katoliklere özgü bir gelenek olarak yaşatılan ve 11 Kasım'da başlayan karnavalın en önemli günü kabul edilen Rosenmontag için çeşitli kortejler düzenlendi.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Köln, Bonn, Düsseldorf ve Aachen'daki kortejlere at ve at arabalarının katılmasına izin verilmedi. Bazı kortejlerde, atlar yerine özel olarak hazırlanmış plastik at maketleri kullanıldı.

Yasağın gerekçesi olarak yapılan testler sonucu korteje katılan atların kanında sakinleştirici madde bulunması gösterildi. Geçen yıl Köln'deki geçitte bir at arabası devrilmiş ve kaza sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

- 300 ton şekerleme dağıtıldı

Almanya'daki karnavalın başkenti olarak kabul edilen Köln'de zaman zaman etkili yağmur ve fırtınaya rağmen renkli kostümleriyle sokağa dökülen halk, geçide katılan araçlardan kendilerine atılan çikolata, şeker ve oyuncakları topladı.

Yaklaşık 7 kilometrelik, 5 saat süren ve 12 bin kişinin yürüdüğü geçitte, müzik ve dans eşliğinde, özel hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.

Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli küçük hediyeler dağıtıldığını açıkladı.

Köln'deki geçidi Almanya'nın farklı şehirlerinden vatandaşların yanı sıra komşu ülkelerden gelen yaklaşık bir milyon kişinin izlediği belirtildi.

Öte yandan hava muhalefeti ve şiddetli fırtına nedeniyle Bottrop, Hattingen, Seligenstadt ve Fulda şehirlerinde geçitlerin iptal edildiği bildirildi.

- Çarşamba sona erecek

Almanya'da 11 Kasım'da başlayan, Rosenmontag geçidiyle taçlanan karnaval sezonu 6 Mart'ta "Aschermittwoch (Kül Çarşambası)" adı verilen günle sona erecek.

Karnavalın ardından "Fasten Zeit" denilen, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği 40 günlük "oruç" dönemine girilecek.

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi yapıldı

- Bu yıl Köln, Bonn, Düsseldorf ve Aachen'daki karnaval kortejlerine at ve at arabalarının katılması yasaklandı

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Rosenmontag parade in Cologne

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi

Almanya'da "5. Mevsim" karnaval geçidi
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"5. Mevsim" karnaval geçidi karnaval korteji Köln Karnavalı

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