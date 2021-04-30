Almanya’da 5 PKK’lıya hapis cezası

Mahkeme, 39 yaşındaki Türk vatandaşı Veysel S. adlı sanığı, çeşitli dönemlerde PKK'nın farklı eyaletlerdeki sorumlusu olma, yurtdışındaki bir terör örgütüne üyelik, adam kaçırma ve yaralama gibi eylemlerden suçlu buldu. Veysel S. 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların 2018 yılında, örgüt için toplanan paralarla ilgili çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle, yine bir PKK üyesi olan Rıdvan Ö.'yü kaçırdıkları, 14 bin 700 euro olduğu belirtilen bir açığın akıbetini öğrenmek için bu kişiye kötü muamelede bulundukları kaydedildi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasında hakimler, örgütte eyalet düzeyinde yönetici rol oynadığı belirlenen bir kişiyle, örgüte destek sağlayan diğer dört kişiyi, 1,5 yıl ile 4 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, Almanya'da 1993 yılından bu yana yasak olan PKK'ya destek verdikleri, adam kaçırma ve alı koyma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 5 kişiye hapis cezası verdi.

Yaşları 28 ile 39 arasında değişen diğer sanıklar da, yurtdışında kurulu bir terör örgütüne destek vermek, tehdit, adam yaralama gibi suçlardan 1,5 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

PKK'da yönetici rolü bulunan Veysel S. ile bir diğer sanık Agit K.'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer zanlılar Evrim A., Özkan T. ve Cihan A. için tutukluluk kararı kaldırıldı.

Türkiye'nin "Kürt politikası ” hafifletici neden sayıldı

Mahkemenin kararında, "PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana yasaktır ve AB tarafından da bir terör örgütü olarak sınıflandırılmıştır” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte mahkeme heyeti, Türkiye'de Kürtlere yönelik uygulanan baskıları hafifletici neden olarak kabul edip, bazı zanlıların cezasında indirime gitti.

Mahkemenin kararına karşı başsavcılığın veya savunma tarafının itiraz etme ve temyize gitme hakkı bulunuyor.

DW/DA, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

