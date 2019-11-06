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Almanya'da "50. Yılda Türkçe Derslerinin Tarihsel Süreci ve Gelecek Perspektifi" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 00:07 | Son Güncelleme

Düsseldorf Başkonsolosluğunda düzenlenen panelde, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki okullarda Türkçe derslerine devam eden öğrenci sayısının 50 bin olduğu ve bu sayının arttırılması gerektiği vurgulandı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'daki okullarda Türkçe dersi eğitiminin verilmeye başlanmasının 50. yılı münasebetiyle Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda panel düzenlendi.

Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ile Türk Veli Dernekleri Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "50. Yılda Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde Türkçe Derslerinin Tarihsel Süreci ve Gelecek Perspektifi" temalı panelde, Türkçe derslerine devam eden öğrenci sayısının arttırılması gerektiği vurgulandı.

Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaaslan, Almanya'da yaşayan vatandaşların en önemli meseleleri arasında eğitim konusunun geldiğini söyledi.

Karaarslan, "Bu toplantıya panelist olarak katılan değerli alan uzmanları, bu konuda önemli tespitlerde ve öngörülerde bulunarak KRV eyaletinde Türkçe dersleri için ortak bir gelecek perspektifi oluşturma konusunda hepimize yol gösterecekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Türk toplumunun en temel ortak paydası olan bu en önemli meselemizin çözümü hususunda, birlik içinde konuya ve sürece odaklandığımız takdirde, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum." dedi.

Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan ise KRV eyaletinde halen yaklaşık 50 bin öğrencinin Türkçe derslerine devam ettiğini belirterek, bu sayının genel öğrenci sayısına bakıldığında yeterli olmadığını vurguladı.

Tüm tarafların katılımıyla yapılacak eşgüdümlü bir çalışmayla bu sayının yukarı taşınabileceğine dikkati çeken Özdoğan, "Görev bölgemizde yaptığımız aktif bir çalışmayla Türkçe derslerine kayıt sayılarında gözle görülür bir artış sağlandı. Duisburg’un iki köklü lisesinde ilk defa Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Duisburg’daki bu başarılı sonuç aktif olarak çalışacak bağımsız veli derneklerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki Türkçe eğitiminde çağa uygun araçların daha yaygın kullanılmasının önemini aktaran Özdoğan, "Türkçe için bu güne kadar verilen bireysel mücadeleler çok değerli. Ancak şu da bir gerçek ki, toplumun bu önemli meselesini sürekli toplumun gündeminde tutacak daha etkili ve sürdürülebilir modern araçlara ihtiyacımız var. Teknolojiden daha çok yararlanarak sosyal medya, dijital platformlar ve çağa uygun araçlar geliştirmeli ve daha etkin bir biçimde kullanılmalı." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Ünalan’ın moderatörlüğündeki panelde Bielefeld Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yüksel Ekinci, Türk Veli Dernekleri Federasyonu Eş Başkanı Dr. Ali Sak, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız ve Duisburg-Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünalan birer sunum yaptı.

Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdiği panel soru ve öneriler bölümünün ardından sona erdi.

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Almanya'da Türkçe dersleri Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu

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