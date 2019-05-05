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Almanya'da "50. Yılında Türkçe Ana Dil Dersi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:04 | Son Güncelleme

Almanya'da "50. Yılında Türkçe Ana Dil Dersi" etkinliği

KÖLN (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki eğitim kurumlarında Türkçe derslerinin verilmeye başlanmasının 50'nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu tarafından, Münster Valiliği iş birliğinde "50. Yılında Türkçe Ana Dil Dersi" başlığıyla ilk kez düzenlenen etkinliğin, Berlin Eğitim Müşavirliğinin eşgüdümünde Almanya'nın diğer eyaletlerinde de sürdürüleceği belirtildi.

Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, burada yaptığı konuşmada, ana dil Türkçe dersinin kültürel bir hak olduğunu, Türk öğrencilerin kendi dilsel ve kültürel köklerinin kamu önünde kıymetlendirilmesini sağlayıp, çok dilliliği teşvik ettiğini söyledi.

Kayseri, çok dilli olmanın insanın ufkunu genişlettiği gibi, ayrıca bilgi ve tecrübelerini arttırdığına da işaret etti.

Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Necmettin Güler ise Türkiye'den Almanya'ya 50 yıl önce gelen Türkçe öğretmenlerinin geliş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gelsenkirchen Belediye Başkan Yardımcısı Anette Berg, kentin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu, Türklerin de şehirlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

KRV Eyalet Parlamentosu Üyesi Milletvekili Sebastian Watermeier de çok kültürlülük ve eğitimde fırsat eşitliği konularında bir sunum yaptı.

Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Susanne Blasberg-Bense, Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, dil bilimci Prof. Dr. Willhelm Griesshaber, Duisburg-Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünalan ve KRV Türkçe Sorumlusu Jurgen Mathey birer sunum yaparak, konuklardan gelen soruları cevaplandırdı.

Etkinlikte ayrıca, 1969 yılında Almanya'ya Türkiye tarafından atanan ilk öğretmenlerden Celalettin Ağırbaş'a plaket verildi.

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