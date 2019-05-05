KÖLN (AA) - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki eğitim kurumlarında Türkçe derslerinin verilmeye başlanmasının 50'nci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu tarafından, Münster Valiliği iş birliğinde "50. Yılında Türkçe Ana Dil Dersi" başlığıyla ilk kez düzenlenen etkinliğin, Berlin Eğitim Müşavirliğinin eşgüdümünde Almanya'nın diğer eyaletlerinde de sürdürüleceği belirtildi.

Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, burada yaptığı konuşmada, ana dil Türkçe dersinin kültürel bir hak olduğunu, Türk öğrencilerin kendi dilsel ve kültürel köklerinin kamu önünde kıymetlendirilmesini sağlayıp, çok dilliliği teşvik ettiğini söyledi.

Kayseri, çok dilli olmanın insanın ufkunu genişlettiği gibi, ayrıca bilgi ve tecrübelerini arttırdığına da işaret etti.

Münster Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Necmettin Güler ise Türkiye'den Almanya'ya 50 yıl önce gelen Türkçe öğretmenlerinin geliş süreci ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Gelsenkirchen Belediye Başkan Yardımcısı Anette Berg, kentin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu, Türklerin de şehirlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.