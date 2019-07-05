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Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldı - Gelecek 18 ayda Almanya’nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisi hizmete alınacak

BERLİN (AA) - Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisini kullanıma aldığını bildirdi.

Deutsche Telekom’dan yapılan açıklamada, başkent Berlin ve Bonn’da 5G teknolojisinin kurulmaya ve kullanılmaya başlandığı, bunları Darmstadt, Hamburg, Leipzig ve Münih şehirlerinin izleyeceği belirtildi.

Gelecek 18 ayda Almanya’nın 20 büyük şehrinde 5G teknolojisinin kullanıma başlanacağının işaret edildiği açıklamada, şirketin mağazalarında 5G uyumlu Samsung S10 telefonlarının da 899,95 avroya ve limitsiz internet planının da aylık 84,95 avrodan satılmaya başlandığı kaydedildi.

4G teknolojisine göre verileri bin kat daha hızlı aktarabilen 5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Almanya’da, 19 Mart’ta başlayan 5G teknolojisi için frekans lisans ihalesi 12 Haziran’da tamamlanmıştı. Ülkede telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA), 52 gün süren ihalenin bedelinin de toplamda 6 milyar 549 milyon avro olarak açıklamıştı

5G ihalesine katılan ve frekanslar almaya hak kazanan Deutsche Telekom’un 2 milyar 170 milyon avro ödeme yapacağı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
5G Almanya Berlin Deutsche Telekom

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