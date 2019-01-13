Almanya'da 6 havalimanında güvenlikçiler uyarı grevi yapacak

BERLİN (AA) - Almanya’da 6 havalimanında güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi yapacağı bildirildi.

Verdi Sendikasından yapılan açıklamada, Frankfurt, Erfurt, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarında salı günü güvenlik personelinin iş bırakma eyleminde bulunacağı ifade edildi.

Uyarı grevinin Frankfurt Havalimanı’nda saat 02.00’den 20.00’ye, Leipzig/Halle Havalimanı’nda saat 04.00’den 18.00’e, Dresden’de saat 03.00’ten 21.00’e ve Erfurt’ta 06.00’dan 22.00’e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, Hannover ve Bremen havalimanlarında ise saat 00.00’da başlayarak 24 saat süreceği kaydedildi.

Verdi Sendikası için toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Benjamin Roscher, işveren tarafının üzerinde müzakere edilebilecek bir teklif sunmadığından dolayı bu grevin zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Almanya Hava Meydanları Birliği’nden (ADV) yapılan açıklamada, Verdi Sendikası'nın uyarı grevini bu kadar genişleterek sorumsuzca davrandığı ifade edildi.

Uyarı grevinin orantısız ve düşüncesiz olduğu belirtilen açıklamada, "6 havalimanındaki uyarı grevinden dolayı iptal edilecek ve rötar yapacak uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcu etkilenecek. Buna, grev yapılan havalimanlarına uçuş yapamayan havalimanlarından da 10 bin yolcu eklenecek." denildi.