Almanya'da 60 Yaş Üstü Zorunlu Aşıya Ret

Almanya’da Corona virüsü salgınına karşı planlanan ve Başbakan Olaf Scholz ile Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın önerdiği 60 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getiren yasa teklifi Federal Meclis’te yapılan oylamada sürpriz bir şekilde reddedildi.

Ülkede aylardır tartışılan yasa teklifi konusunda koalisyonu oluşturan sosyal demokrat SPD, Yeşiller ve liberal FDP’nin gelecek 15 Ekim’e kadar 60 yaş üzerindeki herkesin virüse karşı üç kez aşılanması zorunluluğu üzerinde uzlaştığı açıklanmış, meclisteki çoğunluğu elinde bulunduran bu üç partinin oyuyla teklifin kabul edileceğinden yola çıkılmıştı.

Ancak oylamada 378 milletvekili hayır, 296 milletvekili ise evet oyu verdi, dokuz milletvekili çekimser kaldı. Koalisyonun toplam milletvekili sayısı 416 olduğu için, çok sayıda milletvekilinin Başbakan Scholz’ün önerisine karşı oy kullandığı ve teklifi geri çevirdiği saptandı.

Koalisyon ortaklarından FDP’den bazı milletvekilleri aşı zorunluluğuna açık bir şekilde karşı çıkıyordu. Olaf Scholz, NATO Dışişleri Bakanları'nın Brüksel'deki ikinci gün toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u Berlin’e geri çağırarak, oylamaya katılmasını ve öneriden yana oy kullanmasını istemişti.

Yapılan yorumlarda tepki gören bu tavır konusunda bir açıklama yapmayan Başbakan Scholz, son haftalarda sürekli olarak aşı zorunluluğundan yana açıklamalar yapmış, hatta zorunluluğun 18 yaşından itibaren geçerli olmasını bile dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Lauterbach oylama sonrasında yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunun gelmemesinin önümüzdeki sonbaharda Corona ile mücadeleyi zorlaştıracağını söyledi. Almanya’da daha önce Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında sağlık ve bakım sektöründe çalışan personel için aşı zorunluluğu getirilmişti.

Düzenleme hastane, huzurevi, bakımevi ve doktor muayenehanesi gibi sağlık ve bakım ile ilgili tesislerde çalışanların aşı olduğuna veya Covid-19 geçirdiğine dair belgeleri 15 Mart’tan bu yana ibraz etmesi zorunluluğunu öngörüyor. Buna rağmen binlerce sağlık personelinin halen aşı yaptırmadığı, bu kişilere önümüzdeki günlerde para cezası tebligatı gönderileceği, sağlık dairelerinin takdirine göre gerekli görülen durumlarda işten çıkarmalar olabileceği belirtildi.

60 yaş üstü herkese aşı zorunluluğu getiren yasa kabul edilseydi Almanya, böyle bir yasanın geçerli olacağı tek ülke olacaktı. Daha önce Avusturya'da da ciddi tartışmalara neden olan aşı zorunluluğu, 5 Şubat'ta yürürlüğe girmiş, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro’ya kadar ceza öngörülmüştü. Ancak hükümet, aşı zorunluluğunun temel haklara yönelik ihlalinin Covid tehlikesiyle uyumlu olmadığını açıklayarak, uygulamayı 9 Mart’ta kaldırdı.

Almanya'da ilk Corona virüsü vakasının tespit edildiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana 24 ay geçerken, bu sürede Almanya'da toplam 22 milyon 300 binden fazla vaka tespit edildi ve 131 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Almanya'da en az bir doz aşı olanların sayısı 63,7 milyon, yani toplumun yüzde 76,6'sıyken, tam doz yapılmış insanların oranı yüzde 76. Aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 58,7’sine, yani 49 milyon insana takviye doz aşı yapıldı.

