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Almanya'da 65 yaş üstüne AstraZeneca onayı

04.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Almanya'da 65 yaş üstüne AstraZeneca onayı

Almanya'da AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısının 65 yaşın üzerindekilere de yapılmasına resmi onay çıktı.

Almanya'da görece yavaş ilerleyen aşılama kampanyasına hız kazandıracak bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) AstraZeneca tarafından üretilen COVID-19 aşısının 65 yaşın üzerindeki kişilere de yapılmasına onay verdiğini duyurdu. Komisyon ayrıca, AstraZeneca aşısının birinci ve ikinci dozları arasında 12 hafta süre bırakıldığında etkinin daha yüksek olduğu tavsiyesinde bulundu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, komisyonunun tavsiyelerinin kısa süre içinde uygulamaya konacağını açıkladı.

Aşı önceliği bulunan 65 yaş üstü gruba Almanya'da şu ana kadar sadece BioNTech-Pfizer ve Moderna aşıları yapılabiliyordu.

"Artık daha hızlı aşı olabilirler"

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca tarafından üretilen aşının komisyon tarafından onaylanmasının "aşı bekleyen yaşlı insanlar için iyi bir haber olduğunu" belirterek "Artık daha hızlı aşı olabilirler" dedi.

Yaklaşık 83 milyon kişinin yaşadığı Almanya'da şu ana kadar nüfusun yüzde 5,3'üne ilk doz aşı yapıldı. İkinci doz aşının da yapıldığı kişilerin oranı ise yüzde 2,7. Şu an Almanya'da günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapılıyor.

İngiltere merkezli şirket AstraZeneca'nın ürettiği aşı, Avrupa Birliği'nde onay verilen üç korona aşısından biri.

Ancak Almanya dâhil bazı ülkeler, bu aşının yaşlı insanlarda etkili olduğuna dair verilerin yetersiz olduğu gerekçesiyle 65 yaş üzerinde kullanımına onay vermemişti.

DW,AP,rtr,epd/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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