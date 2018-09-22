Almanya'da 7 bin eşcinsel çift evlendi

Şimdiye kadar 7 binden fazla çift evlendi.Almanya'da 1 Ekim 2017 tarihinde eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi. Evanjelik Basın Servisi'nin (epd) resmi makamlardan aldığı bilgilere göre şimdiye kadar Almanya'da evlenen eşcinsel çiftlerin sayısı 7 bini geçti. Başkent Berlin'in Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg ve Charlottenburg-Wilmersdorf ilçelerinde 1100'den fazla evlilik kayıt altına alındı. Berlin eşcinsel çiftlerin yaptığı evlilikler bakımından birinci sırada.

Köln'de 1056, Hamburg'da 900, Münih'te 830 eşcinsel evlilik kayıtlara geçti. Almanya'daki kentler arasında en düşük sayı ise 29 ile Schwerin'de kaydedildi. Araştırmada tüm eyaletlerin başkentleri ile Leipzig, Nürnberg, Freiburg, Braunschweig gibi bazı seçilmiş büyük kentlerde yapıldı.

Almanya'da eşcinsel çiftler daha önce resmi olarak kendilerine evli çiftlerle aynı hakları tanıyan "hayat ortaklığı” statüsünü elde edebiliyorlardı. Almanya'da 1 Ekim tarihinde "herkes için evlilik” yasası yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra birçok eşcinsel çift evlendi.