Almanya'da 7 havalimanının kapatılması istendi

Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği (BUND) ve Ekolojik-Sosyal Piyasa Ekonomisi Forumu (FÖS) Almanya'daki 7 bölgesel havalimanının derhal kapatılmasını talep etti.

İki kuruluş Almanya'daki 14 bölgesel havalimanına ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını bugün Frankfurt'ta kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada havalimanları kârlılık, trafik gelişimi ve uluslararası hava trafiği ile bağlantı olmak üzere üç kategoride değerlendirmeye alındı. Havalimanlarından hiçbiri her üç kategoride de olumlu not alamazken yedi havalimanı bu kategorilerin her üçünden de başarısız oldu.

BUND ve FÖS başarısız olan Erfurt-Weimar, Frankfurt-Hahn, Kassel-Calden, Niederrhein-Weeze, Paderborn/Lippstadt, Rostock-Laage ve Saarbrücken havalimanlarının derhal kapatılmasını istedi.

BUND söz konusu havalimanlarının karlılığını 2014 ile 2018 yılları arasındaki faaliyet raporları üzerinden ölçtü. Söz konusu zaman dilimi içerisinde havalimanlarına 206 milyon euro sübvansiyon aktarılırken 2019 yılına kadar 14 havalimanından sadece üçünde (Memmingen, Dortmund, Karlsruhe/Baden-Baden) yolcu artışı kaydedildi. Ayrıca havalimanlarının iklim değişikliğine yıllık zararı da ölçüldü ve araştırmada bunun 4,2 milyon ton karbondioksite denk olduğu ifade edildi.