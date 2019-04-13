KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) "9. Kitap Sergisi" açıldı.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi'nin Münih DİTİB Merkez Cami Konferans Salonu’nda açılan sergide, Türkçe ve Almanca iki binin üzerinde kitap sergileniyor.

Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mustafa Çakır, Güney Bavyera Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TÜDEK) Başkanı Mahir Zeytinoğlu, Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, Württemberg DİTİB Bölge Merkez Görevlisi Ali İpek, Münih Merkez Camisi Din Görevlisi Şükrü Baklalı serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yıldız burada yaptığı konuşmada, "Sergimizde sadece dini kitaplar değil, en son çıkan güncel yayınlar, çocuk kitapları ve Almanca kitaplar da bulunmaktadır. Ayrıca, tüm hac ve umre malzemeleri de bulunuyor. Tüm Münihlileri ve kitapseverleri sergimize bekliyoruz." dedi.

Eğitim Ateşesi Çakır ise kitap sergisinde amacın, insanları okumaya teşvik etmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ve sergilerle insanların ulaşabilmelerini sağlamak ve çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu ifade etti.

Sergi, 28 Nisan'a kadar gezilebilecek.

