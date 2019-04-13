HABER

Almanya'da "9. Münih Kitap Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Almanya'da "9. Münih Kitap Sergisi" açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Münih kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) "9. Kitap Sergisi" açıldı.

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi'nin Münih DİTİB Merkez Cami Konferans Salonu’nda açılan sergide, Türkçe ve Almanca iki binin üzerinde kitap sergileniyor.

Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Mustafa Çakır, Güney Bavyera Türk Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TÜDEK) Başkanı Mahir Zeytinoğlu, Güney Bavyera DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, Württemberg DİTİB Bölge Merkez Görevlisi Ali İpek, Münih Merkez Camisi Din Görevlisi Şükrü Baklalı serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yıldız burada yaptığı konuşmada, "Sergimizde sadece dini kitaplar değil, en son çıkan güncel yayınlar, çocuk kitapları ve Almanca kitaplar da bulunmaktadır. Ayrıca, tüm hac ve umre malzemeleri de bulunuyor. Tüm Münihlileri ve kitapseverleri sergimize bekliyoruz." dedi.

Eğitim Ateşesi Çakır ise kitap sergisinde amacın, insanları okumaya teşvik etmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ve sergilerle insanların ulaşabilmelerini sağlamak ve çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu ifade etti.

Sergi, 28 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler Onlarca araç geçiyordu! Görür görmez jandarmaya haber verdiler
GÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptıGÜNCELLEME - Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı
Yunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiYunan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kitap sergisi

En Çok Okunan Haberler

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Dev derbi öncesi Galatasaray'a büyük şok

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 20 yaralı var

Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.