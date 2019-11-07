Almanya'da 910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip

BERLİN (AA) - Almanya'da 910 aşırı sağcının silah ruhsatının bulunduğu bildirildi.

İçişleri Komisyonunun kapalı oturumuna katılan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın ifadesine yer veren RedaktionsNetzwerk Deutschland adlı internet sitesi, ülkede silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Haberde, geçen yıl sonunda bu rakamın 792 olduğu geçen 11 aylık sürede aşırı sağcılara 118 silah ruhsatı daha verildiği ve şu anki sayının 910 olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının aşırı sağcıların silahsızlanması için çaba sarf ettiği aktarılan haberde, geçmiş yıllarda 570 aşırı sağcının silah ruhsatını da iptal ettiğine yer verildi.

Ülkede hakim, savcı, siyasetçi ve kuyumcu haricindeki kişilerin büyük silahlar için ruhsat alma şansının hemen hemen olmadığı vurgulandı.

Almanya’da geçen ay Halle kentinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından iktidar geçen hafta aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırlanmıştı.

Bu maddelerden bir tanesi de silah yasasının sertleştirilmesi olmuş ve silah edinmek isteyenler hakkında Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yapılacak inceleme ile bu şahısların anayasaya aykırı derneklere üye olmalarının tespit edilmesi durumunda, silah sahibi olmalarının engelleneceği belirtilmişti.

