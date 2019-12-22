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Almanya'da ABD'nin Yaptırım Kararına Tepkiler Artıyor

22.12.2019 18:58 | Son Güncelleme

"Kuzey Akım 2" boru hattı projesine yaptırımları da içeren savunma bütçesinin Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasına Almanya’da tepkiler devam ediyor

Almanya'da ABD'nin Yaptırım Kararına Tepkiler Artıyor

"Kuzey Akım 2" boru hattı projesine yaptırımları da içeren savunma bütçesinin Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasına Almanya’da tepkiler devam ediyor. Projeye katılan firmaların ağır şekilde cezalandırılmalarını öngörülürken Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, kararı "Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale" olarak niteledi.

Federal hükümetin Washinton’a yaptırımları reddettiğini ileteceğini söyleyen Scholz, karşı yaptırımların düşünülmediğini de açıkladı. "NATO’da partner olan ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması kabul edilir bir durum değil" şeklinde konuşan Scholz, boru hattında neredeyse son aşamaya gelindiğini, bu açıdan yaptırımların zamanlamasının da anlaşılır gibi olmadığını söyledi.

Alman hükümetinin, projeye dahil olan ve yaptırımlardan etkilenebilecek firmaların alacakları karara karışmayacağını bildiren bakan, boru hattının planladığı zamanda biteceğine inandığını ifade etti. Daha önce de Başbakan Angela Merkel, ülkelerin kendi egemenlik alanları dışındaki bölgelere yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu söylemişti. Merkel, "ABD’li yetkililere yaptırım uygulamasını onaylamadığımızı ve bu tarz yaptırımların etkili olmayacağını söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell Berlin’den gelen açıklamalara karşılık verdi. Grenell, "Almanya dışında 15 Avrupa ülkesi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu projeye karşı endişelerini dile getirdi. Avrupalı müttefiklerimiz projeye karşı ABD’den destek istiyorlar. Çok sayıda Avrupalı diplomat karardan ötürü beni kutladı. Yaptırım kararı Avrupa’nın yararına" dedi.

"Kuzey Akım 2" boru hattı projesi uzun bir süredir Almanya’yla ABD arasında gerilime neden oluyor. Başkan Donald Trump, hattın Avrupa'yı Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini ve Almanya’nın tutumunun ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

Başbakan Merkel’i uluslararası toplantılarda bu konuyla bağlantılı eleştiren ve Berlin'in Moskova'nın "esiri" olduğunu öne süren Trump, geçen Haziran ayında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından, "Biz Almanya’yı Rusya’dan koruyoruz, Rusya Almanya’dan milyarlarca dolar para alıyor" demişti. Trump'ın sözlerine yanıt veren Merkel ise Almanya'nın kararlarını "bağımsız şekilde alan" bir ülke olduğuna vurgu yapmıştı.

2018 yılında yapımına başlanılan ve tamamlandığında 2430 kilometre uzunluğunda olacak olan boru hattının Almanya’ya taşınabilmesi için 300 kilometrelik bölümün eksik olduğu belirtiliyor. 9,5 milyar Euro maliyeti olan hattın finansmanının yarısını Rus devlet şirketi Gazprom, geri kalan yarısını ise Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere ve Fransa’dan şirketler üstlenirken, projenin 2020 yılı içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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