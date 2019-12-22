Almanya'da ABD'nin Yaptırım Kararına Tepkiler Artıyor

"Kuzey Akım 2" boru hattı projesine yaptırımları da içeren savunma bütçesinin Başkan Donald Trump tarafından imzalanmasına Almanya’da tepkiler devam ediyor. Projeye katılan firmaların ağır şekilde cezalandırılmalarını öngörülürken Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, kararı "Almanya’nın ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müdahale" olarak niteledi.

Federal hükümetin Washinton’a yaptırımları reddettiğini ileteceğini söyleyen Scholz, karşı yaptırımların düşünülmediğini de açıkladı. "NATO’da partner olan ülkelerin birbirine yaptırım uygulaması kabul edilir bir durum değil" şeklinde konuşan Scholz, boru hattında neredeyse son aşamaya gelindiğini, bu açıdan yaptırımların zamanlamasının da anlaşılır gibi olmadığını söyledi.

Alman hükümetinin, projeye dahil olan ve yaptırımlardan etkilenebilecek firmaların alacakları karara karışmayacağını bildiren bakan, boru hattının planladığı zamanda biteceğine inandığını ifade etti. Daha önce de Başbakan Angela Merkel, ülkelerin kendi egemenlik alanları dışındaki bölgelere yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu söylemişti. Merkel, "ABD’li yetkililere yaptırım uygulamasını onaylamadığımızı ve bu tarz yaptırımların etkili olmayacağını söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.