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Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında ülkedeki camiler, gayrimüslim komşularına kapılarını açtı - Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha: - "Sizlerin, savaş sonrası Almanya'nın tekrar kurulmasında büyük emekleriniz ve gayretleriniz var. Bu emek ve gayretler asla küçümsenemez"

KÖLN / BERLİN (AA) - Almanya'da altı İslami teşkilatı bünyesinde bulunduran Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulunca (KRM) her yıl geleneksel olarak organize edilen "Açık Cami Günü" etkinlikleri kapsamında, ülkedeki camiler gayrimüslim komşularına kapılarını açtı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde, iki Almanya'nın birleşme günü 3 Ekim'de gerçekleştirilen etkinliklerin bu yılki teması, "Vatanı vatan yapan insandır" oldu.

Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesinde bulunan Köln Merkez Camisi'ne gelen ziyaretçiler, gruplar halinde gezdirildi, onlara İslamiyet ve camiler hakkında bilgi verildi.

Modern mimarisiyle dikkati çeken camiyi ziyaret eden Almanlar, cami mimarisi ve süslemelerine hayranlıklarını gizleyemedi.

- Bakan Lucha'dan "camide birlik" mesajı

Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha, Açık Cami Günü dolayısıyla DİTİB Bad Saulgau Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Lucha, camideki cemaatle bir araya gelerek, bu etkinlikle topluma İslam'ın ve caminin hem tarihi hem teolojik olarak anlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Bad Saulgau'da yaşayan Müslüman cemaatin topluma yaptığı katkıya vurgu yapan Lucha, "Sizlerin savaş sonrası Almanya'nın tekrar kurulmasında büyük emekleriniz ve gayretleriniz var. Bu emek ve gayretler asla küçümsenemez. Bunlar biliniyor ve ben de biliyorum. Burada her zaman dinler arası iş birliği olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- Berlin Şehitlik Camisi, Almanlarla dolup taştı

Başkent Berlin'deki Şehitlik Camisi, bu yıl İslam dinini ve ibadethaneleri merak eden Almanlarla dolup taştı.

Kılınan öğle namazını izleyen Almanlar, namaz sonrası görevlilere İslam dini ve camiler hakkında sorular sordu.

Alman misafirlere, cami ziyaretinin ardından Türk mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Açık Cami Günü Baden Württemberg Eyaleti Sosyal ve Uyum Bakanı Manfred Lucha Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

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