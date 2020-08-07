HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı

Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı

07.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Almanya’da Mecklenburg-Vorpommern ile Hamburg eyaletlerinde bu hafta 2020-2021 öğretim yılı başladı.

Almanya'da açılan iki okul korona yüzünden tekrar kapandı

Ancak Mecklenburg-Vorpommern’de iki okulda görülen vaka üzerine eğitime tekrar ara verildi.Almanya'da uzun korona arasından sonra bazı eyaletlerde 2020-2021 öğretim yılı yeniden başladı. Pazartesi günü okulların açıldığı ve Almanya çapından en düşük vaka sayılarına sahip olan Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bugün iki okul tekrar eğitime ara vermek zorunda kaldı. Okullardan birinde öğretmenin, diğerinde ise bir öğrencinin Sars-CoV-2 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Söz konusu eyalette düne kadar toplam 910 vakası bulunduğu duyurulmuştu.

Eğitimin eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda olduğu Almanya'da haftaya da aralarında Türkiye kökenlilerin de çok yaşadığı Berlin ve Kuzey Ren-Vestfalya'nın bulunduğu dört eyalette yaz tatili sona eriyor. Diğerlerinde ay sonu ile Eylül ayı ortasına kadar okul tatil devam edecek.

Virologlar uyarıyor

Okulların açılmasına pek çok öğrenci ile onlar için evde kalmak veya onlara evde ders çalıştırmak zorunda kalan velileri sevinse de maske zorunluluğu uygulaması nedeniyle öğretimin başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Maskenin ders, okul binası ve teneffüste mi, yoksa ders dışında bütün okulda mı zorunlu olması gerekliliği öğrencileri, eğitimcileri, velileri, hekimleri ve siyasetçileri bölüyor.

Öğrenci temsilcileri, yaptıkları açıklamalarda maske zorunluluğunu anlayışla karşıladıklarını, ancak 6-8 saat takmanın zor olacağını belirtirken Almanya Viroloji Toplumu da yaptığı bir açıklamada olası risklere karşı uyardı.

Aralarında Alman hükümetine danışmanlık yapan ve uluslararası alanda saygı gören Christian Drosten, Jonas Schmidt-Chanasit veya Melanie Brinkmann gibi virlogların da bulunduğu Almanya Viroloji Tolplumu'nun yaptığı değerlendirmede uzmanlar, "Pandemide ve yayılmasında çocukların önemli bir rol oynamadığı yönündeki görüşe karşı sizi uyarıyoruz" ifadesi yer aldı. Önde gelen uzmanlar, virüsün okullarda yayılmasına ilişkin tehlikenin küçümsenmesinin hem çocukların selameti hem de ekonominin canlanması noktasında yapıcı olmayacağına vurgu yaptı.

Virüsün yayılmasının efektif biçimde bastırılması için temel prensibin, virüsün yayılma döngüsünün okullarda mümkün olduğunca kırılmasına bağlı olduğu belirtildi. Bu amaçla uzmanlar çok sayıda tedbir önerisinde de bulundu.

Tedbir önerilerinde bulundular

Tedbirler arasında, yeni enfeksiyon vakalarına bağlı olarak sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması tavsiyesi yer alıyor. Ayrıca okul içindeki çalışmalarına bağlı olarak öğrenciler arasında belli grupların oluşturulmasının da çocuklar arasında gerekmediği sürece, öğrencilerin yollarının kesişmesini de önleyebileceğine işaret ediliyor.

Bunlar dışında virlologlar, bütün sınıflarda dersler de dahil öğrencilerin devamlı maske takması gerektiğini savunuyor. Sınıfların ve öğrencilerin bulunduğu kapalı alanların devamlı havalandırılması gibi pratik ve gerçekçi çözümlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Almanya'nın önde gelen uzmanlarının imzasını taşıyan değerlendirmede virloglar, yıl sonuna doğru yeni koronavirüs vakalarındaki artışın kritik bir aşamaya ulaşması halinde de Noel tatili süresinin uzatılmasının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Virüs tehdinin arttığı dönemlerde ancak o şekilde enfeksiyon ile mücadele etmenin mümkün olduğu görüşü vurgulanıyor.

DW,dpa/ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Çin’de selin ortasından film gibi kurtarma operasyonuÇin’de selin ortasından film gibi kurtarma operasyonu
YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır? YÖK Sanal Fuarı nasıl kullanılır?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Merkez Bankası'ndan yeni adım

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Muharrem İnce, 12 Ağustos'ta belge açıklayacak

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Her yerde aranıyorlar

Her yerde aranıyorlar

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
Semptomatik ve asemptomatik hastalar koronavirüsü eşit oranda bulaştırıyor

Semptomatik ve asemptomatik hastalar eşit oranda bulaştırıyor

TikTok'tan Trump'a tepki: Hukukun üstünlüğünün tesisi için her yola başvuracağız

Trump'a büyük tepki: Her yola başvuracağız!

Trump'tan Biden'a: Tanrı’ya karşı, dininizi elinizden alacak

Trump'tan Biden'a: Tanrı’ya karşı, dininizi elinizden alacak

Çin’de selin ortasından film gibi kurtarma operasyonu

Çin’de selin ortasından film gibi kurtarma operasyonu

AFAD Beyrut'ta yaraları sarıyor!

AFAD Beyrut'ta yaraları sarıyor!

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.