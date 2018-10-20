DUİSBURG (AA) - Almanya'nın Duisburg kentindeki bir "sözde sanat sergisi"nde, Türklere yönelik hakaret içeren, montajlanmış müstehcen içerikli fotoğrafların sergilenmesi, kentte yaşayan Türk vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Şehrin merkez tren istasyonu önünde, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Diusburg Kunsthalle Sanat Merkezi'ndeki sergiyi açanlara ve sergiye izin veren şehir yönetimine tepki gösterdi.

Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi, burada yaptığı konuşmada, Türklerin bu ülkede 50 yılı aşkın süredir barış içinde yaşadığını ifade ederek, "Ülkemize, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Bizler bu ülkede barış içinde yaşıyoruz. Bazı çevreler, kötü niyetliler, bizleri kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Kirli ellerinizi üzerimizden çekin." dedi.

Meclis Üyesi Erdoğan Aydın ise 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanan bu "çirkin serginin" bir an önce durdurulmasını istedi ve gerekirse bu protestolarının büyüyerek süreceğini belirtti.