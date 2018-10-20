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Almanya'da açılan "sözde sanat sergisi" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:15 | Son Güncelleme

Duisburg'da açılan, Türklere hakaret içerikli, montajlanmış müstehcen fotoğrafların yer aldığı "sözde sanat sergisi" kentte yaşayan Türk vatandaşlar tarafından protesto edildi

DUİSBURG (AA) - Almanya'nın Duisburg kentindeki bir "sözde sanat sergisi"nde, Türklere yönelik hakaret içeren, montajlanmış müstehcen içerikli fotoğrafların sergilenmesi, kentte yaşayan Türk vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Şehrin merkez tren istasyonu önünde, çeşitli Türk sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Diusburg Kunsthalle Sanat Merkezi'ndeki sergiyi açanlara ve sergiye izin veren şehir yönetimine tepki gösterdi.

Duisburg Uyum Meclisi Üyesi Bekir Sipahi, burada yaptığı konuşmada, Türklerin bu ülkede 50 yılı aşkın süredir barış içinde yaşadığını ifade ederek, "Ülkemize, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. Bizler bu ülkede barış içinde yaşıyoruz. Bazı çevreler, kötü niyetliler, bizleri kötü emellerine alet etmeye çalışıyorlar. Kirli ellerinizi üzerimizden çekin." dedi.

Meclis Üyesi Erdoğan Aydın ise 25 Kasım'a kadar sürmesi planlanan bu "çirkin serginin" bir an önce durdurulmasını istedi ve gerekirse bu protestolarının büyüyerek süreceğini belirtti.

- "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Son seçimlerde Duisburg Belediye Başkan Adayı olan Yaşar Durmuş, değişik toplum ve kültürlerin, uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg'da, sanat adı altında barış ve huzuru tehdit eden bu zihniyeti ve buna izin veren belediyeyi kınadıklarını ifade etti.

Durmuş, şunları kaydetti:

"Birlikte barış içinde yaşayan ve bu alanda Almanya'ya örnek olan bu güzel şehri karıştırmak isteyenlere yazıklar olsun. Dünyaya insanlığı ve medeniyeti öğretmiş necip milletimize hakaret edip rencide etmek hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir. 80 bin insanımızın yaşadığı Duisburg'da inancımıza ve değerlerimize saygı duymayanlara karşı birlik ve dirliğimizi ortaya koymaya mecburuz. Haddini aşanlar bilsinler ki artık burada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen protestocular, sergiyi düzenleyenler ve şehir yönetimi aleyhine sloganlar attı.

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"sözde sanat sergisi" Dusiburg kentinde protesto

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