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Almanya'da AfD Desteğiyle Seçilen Siyasetçi İstifa Etti

08.02.2020 19:07 | Son Güncelleme

Irkçı AfD partisi milletvekillerinin oylarıyla seçildiği için Almanya’da son yılların en büyük siyasi krizine neden olan Thüringen Eyalet Başbakanı Thomas Kemmerich, görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu

Almanya'da AfD Desteğiyle Seçilen Siyasetçi İstifa Etti

Irkçı AfD partisi milletvekillerinin oylarıyla seçildiği için Almanya’da son yılların en büyük siyasi krizine neden olan Thüringen Eyalet Başbakanı Thomas Kemmerich, görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Liberal FDP partisinden olan Kemmerich, seçim sürecine ve Almanya için Alternatif Partisi AfD’liler tarafından seçilmesine gelen tepkiler üzerine, partisinin eyalet meclisini fesh etmek için başvuruda bulunacağını, böylece erken seçime gidilmesinin önünü açacağını, kendisinin de bu sürecin sonunda başbakanlıktan ayrılacağını söylemişti.

Başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere, Berlin’de hükümet partilerinin liderlerinin eleştirileri devam ederken, kendi yolunu izlemekte ısrarlı görünen ve koltuğunu hemen bırakmama yanlısı olan Kemmerich, bugünkü kararıyla geri adım atmış oldu.

Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla seçilmesi Merkel ve ülkenin diğer önde gelen siyasetçileri tarafından, "siyasi deprem", "tabuların yıkılması" ve "kırmızı çizginin aşılması" diye yorumlanırken, seçim öncesi "Irkçı AfD ile kesinlikle işbirliği yok" demelerine rağmen FDP’nin yanı sıra Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği CDU’dan da parlamenterlerin de AfD’li milletvekilleriyle birlikte FDP’li adayı desteklemeleri Alman demokrasisine vurulan bir darbe olarak da tanımlanıyor.

Kemmerich’i sonunda istifaya zorlayan en büyük etkenlerden birinin, Başbakan Merkel’in koyduğu sert tavır olduğu dillendiriliyor. Kemmerich olayı yaşandığında Güney Afrika’ya resmi ziyarette bulunan Merkel, Kemmerich’in seçilmesini "Affedilemez bir olay" diye nitelemiş ve "Demokrasi adına kara bir gün yaşadık" diye konuşmuştu.

Merkel Güney Afrika'dan döner dönmez bugün federal hükümetteki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD’nin Eş Başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’le bir araya geldi.

SPD’li liderlerin Thüringen’li CDU’luların da AfD’nin oyununa gelmesine gelmesine tepki göstererek, hükümeti terk edebilecekleri uyarısında bulunmasından sonra, Merkel’in, Kemmerich’i görevi bırakıp erken seçimlere gidilmesi yolunu açmaya ikna ettiği ve böylece Berlin’deki krizin daha da derinleşmesini şimdilik engellediği haber veriliyor.

Başbakan’a yakın kaynaklar, Merkel’in AfD’nin tam destek verdiği FDP’li adaya CDU’luların da oy vermesine ateş püskürdüğünü aktarıyor.

Koalisyon partnerleri tarafından kriz toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Thüringen’de bir an önce erken seçimlere gidilmesi talep edilirken, köklü partilerin AfD ile kesinlikle işbirliği yapmamaları gerektiği cümlesi de tekrarlandı.

AfD’nin Thüringen örgütü ve liderleri Björn Höcke, göçmen ve Yahudi çatı örgütleri tarafından "Nazi" olarak niteleniyor. Bir süre önce mahkemeden Höcke’ye "faşist" demenin suç olmadığına ilişkin bir karar çıkmıştı.

Bundan sonraki süreçte Thüringen Eyalet Meclisi’nin kendi kendini çözme kararı alması ve üç ay içinde yeni seçime gidilmesi bekleniyor. Öte yandan Thomas Kemmerich, yasal hakkı olan toplamda yaklaşık 100 bin Euro’luk maaşı almayacağını açıkladı.

Kemmerich, söz konusu parayı eski Doğu Almanya döneminde siyasi baskıya uğrayanların davalarını takip eden bir vakıfa hibe edeceğini bildirdi. Alman yasalarına göre bir başbakan, görevi sona erdikten sonraki altı aylık geçiş dönemi boyunca da maaş alıyor.

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