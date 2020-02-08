Almanya'da AfD Desteğiyle Seçilen Siyasetçi İstifa Etti

Irkçı AfD partisi milletvekillerinin oylarıyla seçildiği için Almanya’da son yılların en büyük siyasi krizine neden olan Thüringen Eyalet Başbakanı Thomas Kemmerich, görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini duyurdu.

Liberal FDP partisinden olan Kemmerich, seçim sürecine ve Almanya için Alternatif Partisi AfD’liler tarafından seçilmesine gelen tepkiler üzerine, partisinin eyalet meclisini fesh etmek için başvuruda bulunacağını, böylece erken seçime gidilmesinin önünü açacağını, kendisinin de bu sürecin sonunda başbakanlıktan ayrılacağını söylemişti.

Başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere, Berlin’de hükümet partilerinin liderlerinin eleştirileri devam ederken, kendi yolunu izlemekte ısrarlı görünen ve koltuğunu hemen bırakmama yanlısı olan Kemmerich, bugünkü kararıyla geri adım atmış oldu.

Kemmerich’in AfD’nin oylarıyla seçilmesi Merkel ve ülkenin diğer önde gelen siyasetçileri tarafından, "siyasi deprem", "tabuların yıkılması" ve "kırmızı çizginin aşılması" diye yorumlanırken, seçim öncesi "Irkçı AfD ile kesinlikle işbirliği yok" demelerine rağmen FDP’nin yanı sıra Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği CDU’dan da parlamenterlerin de AfD’li milletvekilleriyle birlikte FDP’li adayı desteklemeleri Alman demokrasisine vurulan bir darbe olarak da tanımlanıyor.