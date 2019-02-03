Almanya’da AfD Güç Kaybediyor

Sığınmacı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi AfD’ye destek, son kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 10’a geriledi. Berlin’de siyasi analistler, sağ popülist partinin son iki yılda yaşadığı yükselişten sonra şimdi inişte olduğunu ve siyasi konjonktür nedeniyle eski rekor oranlarına yeniden ulaşmasının zor gözüktüğünü belirtiyorlar. AfD’nin oy kaybına neden olan en önemli gelişme, Başbakan Angela Merkel’in siyasetten en geç 2021’de çekilme kararını alması olarak gösteriliyor. 2015’de Almanya’nın sınırlarını mültecilere açması nedeniyle çok eleştirilen Merkel’le koalisyon ortağı CDU lideri Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sık sık tartışmalar yaşanmış, mülteci konusu ve Merkel’in politikaları Almanya için Alternatif tarafından kullanılmıştı.

AfD, sığınmacıların karıştığı bazı kriminal olayların ve 2016 Aralık ayında Berlin’de düzenlenen radikal İslamcı terör saldırısınının da sonucunda 2017 genel seçimlerinde yüzde 13,3 oranında oy alarak üçüncü parti olarak Federal Meclis’e girdi; ayrıca ülke genelinde büyük destek bularak 16 eyalet meclisine de milletvekili göndermeyi başardı. AfD’nin performansı, Merkel’in CDU liderliği koltuğunu kaybetmesiyle sonuçlanırken, alınan önlemlerle Almanya’ya sığınan mülteci sayısı geçen yıl daha da azaldı. Mülteci krizinin yaşandığı 2015’te 890 bin mültecinin başvurduğu Almanya’ya, 2018’de 185 bin 853 kişi sığındı. Sığınmacı sayısı 2016’da 280 bin, 2017’de ise 222 bin olarak açıklanmıştı.