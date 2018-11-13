Almanya'da AfD Hakkında Bağış Skandalı İddiası

Yabancı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif AfD bu sefer de gizli bağış skandalıyla gündeme geldi. AfD’nin yasalara aykırı olarak bağış topladığı yönündeki iddialar sonrasında, Federal Meclis parti yönetiminden en geç dört hafta içinde detaylı bilgi istedi. AfD’nin tatmin edici bir cevap vermemesi durumunda, savcılığın devreye gireceği tahmin ediliyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, AfD 2017’de yapılan genel seçimler öncesinde İsviçreli bir ilaç firmasından 130 bin Euro bağış aldı ve söz konusu meblağı yetkililere bildirmedi. 2017’nin temmuz ve eylül aylarında verildiği belirlenen bağış parasının, AfD’nin ırkçı çıkışlarıyla tanınan eş başkanı Alice Weidel’in milletvekili adayı olduğu Bodensee teşkilatının hesabına yatırıldığı da ortaya çıktı.

Alman partiler yasasına göre, bir parti İsviçre gibi AB üyesi olmayan bir ülkeden bağış alması durumunda bunu derhal Federal Meclis yetkililerine bildirmek zorunda. Aynı şekilde AB ülkelerinden ya da ülke içinden gelen 50 bin Euro'dan fazla para bağışlarının da, Federal Meclis yönetimine bildirilmesi gerekiyor.