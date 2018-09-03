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Almanya’da ‘AfD İzlensin’ Çağrıları İktidarı Böldü 

03.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Almanya’nın Chemnitz kentindeki olayların ardından Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin ırkçı bağlantıları olduğu gerekçesiyle izlemeye alınması çağrıları yapıldı. Partinin gençlik örgütünün iki eyalette zaten izlemeye alındığı ortaya çıktı. Federal İçişleri Bakanlığı ise aşırı sağcı partiye yönelik genel bir izleme faaliyetinin başlatılması için gerekli koşulların oluşmadığını savundu

Almanya’da ‘AfD İzlensin’ Çağrıları İktidarı Böldü 

Chemnitz’te bir kişinin iki göçmen tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından, kentte göçmen karşıtı ve ırkçı grup PEGIDA ile Alman parlamentosunda temsil edilen aşırı sağcı parti AfD’nin destekçileri protesto gösterisi düzenlemişti.

Chemnitz kentinde biri Suriyeli, diğeri de Iraklı 2 kişinin cinayetin zanlıları olduğu belirlenmiş, kentte aşırı sağcı ve ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine, Almanya’daki son seçimlerde ilk kez parlamentoya girmeyi başaran aşırı sağcı parti AfD’nin 6 bin destekçisi de katılmıştı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletleri aşırı sağcı partinin gençlik örgütünün şüpheli bağlantıları olduğu gerekçesiyle, anayasal olmayan faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu olan bölgesel güvenlik birimi tarafından daha önce izlemeye alındığını bildirdi.

Bazı siyasi partiler Afd’nin gençlik kollarına yönelik izleme faaliyetinin partinin tüm teşkilatlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Ancak Federal İçişleri Bakanlığı şu aşamada aşırı sağcı partinin tamamının izlemeye alınması için gerekli koşulların oluşmadığını savundu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer gelişmelerin yakından takip edileceğinin de mesajını verdi.

Merkel: “Kimin izleneceğine güvenlik birimleri karar verir”

Almanya’nın Hristiyan Demokrat Başbakanı Angela Merkel tartışmaya doğrudan dahil olmaktan kaçındı. İş dünyası ve sendika liderleriyle yaptığı toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, kimin izleneceğine güvenlik birimlerinin karar verdiğini söyledi. Alman Başbakan, “Bunlar siyasi kararlar değil. Eldeki verilere dayalı kararlardır” diye konuştu.

Merkel’le aynı toplantıya katılan Sosyal Demokrat Maliye Bakanı Olaf Scholz ise Merkel’le prensipte aynı fikirde olduğunu söyledi ancak Chemnitz’de yaşanan olayların AfD’nin izlenmesine gerek olup olmadığı konusunun yeniden gözden geçirilmesi için bir gerekçe yarattığını da savundu.

Almanların yüzde 57’si “AfD izlenmeli” diyor

Alman anayasası hem sağ hem sol eğilimli radikal partilerin yakından izlenmesine imkan tanıyan son derece katı kurallar içeriyor. Nazi dönemine ait tarihsel anılardan dolayı Almanlar genel olarak devletin izleme faaliyetlerine şüpheyle baksalar da, son yayınlanan ankete göre Almanların yüzde 57’si ırkçı parti AfD’nin izlenmesi gerektiğini düşüyor.

Almanya’da ırkçılık tartışmasının alevlendiği Chemnitz’de sol eğilimli bazı rock grupları yabancı düşmanlığına karşı ücretsiz konserler düzenlemişti. Hatta Almanya’nın şu an tarafsız olan, ancak kökeni Sosyal Demokrat Parti’ye dayanan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de konser davetini Facebook’tan paylaşmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı’na ilk tepkilerden birisi de Merkel’in partisi Hristiyan Demokratlar’dan geldi. Partinin genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, konser veren gruplardan biri olan “Fine Cream Fish Fillet adlı grubun bazı şarkı sözlerinde polise karşı şiddeti teşvik ettiğini savundu, “Eskiden Cumhurbaşkanları körü körüne, hiç eleştirmeden böyle müzik gruplarına destek çıkmazdı” sözleriyle Almanya Cumhurbaşkanı’na tepki gösterdi.

Almanya’da geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimde yaklaşık yüzde 13 oy alarak parlamentoya ilk kez girmeyi başaran AfD’ye halk desteği Alman RTL’nin yaptırdığı ankete göre Chemnitz’deki olayların ardından yüzde 16’ya yükseldi.

Partinin Thuringia lideri Bjoern Hoecke, Yahudi soykırımı kurbanları için yapılan anıta “Utanç Anıtı” sözleriyle karşı çıkmış, cumartesi günü de kentte yapılan ırkçı protestoyu organize eden kişiler arasında yer almıştı. AfD ırkçı çıkışlarda bulunan Hoecke ile yollarını ayırmadığı için de eleştirilerin odağında yer alıyor.

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