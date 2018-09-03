Almanya’da ‘AfD İzlensin’ Çağrıları İktidarı Böldü 

Chemnitz’te bir kişinin iki göçmen tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından, kentte göçmen karşıtı ve ırkçı grup PEGIDA ile Alman parlamentosunda temsil edilen aşırı sağcı parti AfD’nin destekçileri protesto gösterisi düzenlemişti.

Chemnitz kentinde biri Suriyeli, diğeri de Iraklı 2 kişinin cinayetin zanlıları olduğu belirlenmiş, kentte aşırı sağcı ve ırkçı grupların düzenlediği protesto gösterilerine, Almanya’daki son seçimlerde ilk kez parlamentoya girmeyi başaran aşırı sağcı parti AfD’nin 6 bin destekçisi de katılmıştı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya ve Bremen eyaletleri aşırı sağcı partinin gençlik örgütünün şüpheli bağlantıları olduğu gerekçesiyle, anayasal olmayan faaliyetlerin izlenmesinden sorumlu olan bölgesel güvenlik birimi tarafından daha önce izlemeye alındığını bildirdi.

Bazı siyasi partiler Afd’nin gençlik kollarına yönelik izleme faaliyetinin partinin tüm teşkilatlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Ancak Federal İçişleri Bakanlığı şu aşamada aşırı sağcı partinin tamamının izlemeye alınması için gerekli koşulların oluşmadığını savundu. İçişleri Bakanı Horst Seehofer gelişmelerin yakından takip edileceğinin de mesajını verdi.